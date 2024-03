Marta Riesco estalla y desvela lo que nadie sabia sobre esta famosa de Telecinco

Marta Riesco lleva casi un año apartada de Telecinco debido a la polémica que protagonizó con Antonio David Flores. Mediaset ha cambiado la línea editorial de sus programas y la periodista no encaja en ninguno de ellos. Sin embargo, no entiende que algunos profesionales sigan ejerciendo de colaboradores y comentaristas. Esa es la razón por la que ha estallado y ha cargado duramente sobre una famosa que estuvo concursando en ‘Supervivientes’ y que en la actualidad es tertuliana de varios formatos de la cadena. Marta Riesco ha señalado abiertamente a Alexia Arribas, quien saltó a la fama por ser reportera de ‘Socialité’.

Alexia Rivas trabajaba con María Patiño en ‘Socialité’, pero su vida cambio de un momento a otro. Su relación con el abogado Alfonso Merlos vio la luz y empezó a recibir todo tipo de acusaciones. La colaboradora Marta López aseguró que era novia de Alfonso mientras este supuestamente mantenía una historia con Alexia. La situación generó un ambiente muy intenso y Rivas optó por abandonar la pequeña pantalla. Marta Riesco asegura que la periodista denunció a Telecinco y después retiró la demanda a cambio de un pacto.

«Yo me enteré de todo lo que tuvo que hacer Alexia. El año que denunció estuvo un año entero sin trabajar y tuvo que reunirse y al final decir ‘oye, yo hago lo que queráis, pero por favor, yo quiero currar’ y al final quitó todo. Fue a ‘Supervivientes’ y la metieron a currar a todos los programas. Ese fue el acuerdo al que llegó», asegura Marta.

Marta Riesco se venga de Alexia Rivas

Tan sincera como de costumbre, Marta Riesco ha reconocido que nunca ha tenido buena sintonía con Alexia Rivas. Promete que no está vengándose, aunque quiere que todo el mundo sepa la verdad. La exnovia de Antonio David Flores insiste en que su historia tiene muchos puntos en común con la de Alexia. La diferencia, siempre siguiendo la versión de la reportera, es que ella se negó a ir a ‘Supervivientes’. Ha comentado al respecto: «Si yo llego a saber todo lo que me iba a pasar después, mi despido, mi ruptura… os digo que más me hubiese valido coger el helicóptero y haberme tirado al mar».

Marta no ha tenido ningún problema en admitir lo que siente por su antigua compañera. Eso sí, asegura que llevó a cabo una buena estrategia y que gracias a este plan pudo seguir ejerciendo su profesión. «Y ojo, que Alexia me cae fatal. Es de las personas que puedo decir fatal. Pero, ahora que estoy en la situación que ella estuvo, entiendo que firmara y dijera hago lo que sea necesario, pero yo quiero volver a trabajar».

Riesco apostó por su relación con Antonio David Flores, quien era un rostro hostil para lo directivos de Telecinco. Terminó pagando un precio muy caro por estar con él: se quedó sin su puesto en la cadena y le han vetado en todos los programas. Ahora nadie puede hablar de ella y eso es precisamente lo que lleva tanto tiempo lamentando. Reconoce que se arrepiente de haberse enamorado de Antonio David. También dice que tiene muchas cosas que contar que poco a poco irán viendo la luz.

Las confesiones de Marta Riesco

Marta Riesco asegura que una de las razones por las que rompió con Antonio David está relacionada con la fidelidad. Desde que se convirtió en uno de los rostros más mediáticos de Mediaset, su cuenta de Instagram ganó mucha repercusión y aumentó exponencialmente su número de seguidores. Así que una mujer se puso en contacto con ella para desvelarle la supuesta vida paralela de Flores. «Lo fuerte es que me dice que cuando estaba yo con el pájaro de mi ex en ‘Starlite’, con su hija (Rocío Flores) y el novio de ésta (Manuel Bedmar)… Antonio David le escribió para verse», comenta visiblemente molesta.

Marta promete que está profundamente arrepentida de todo lo que hizo para intentar que su relación avanzase por el camino correcto. «Yo matándome con media España, con mi familia y perdiendo mi trabajo y el pájaro le estaba escribiendo a otra mujer para verse». Ahora se ha quedado sin su puesto de reportera, una profesión que siempre le ha encantado y que cada vez está más lejos de su vida laboral. «Él no quiere a nadie. Os estoy diciendo que a mí me ha destrozado», declara.

Riesco ha pedido una segunda oportunidad. Su deseo es que el público le conozca mejor. Admite que se ha equivocado, pero recuerda que todo el mundo tiene derecho a cometer un fallo. «De verdad, ¿cuántas personas nos hemos equivocado eligiendo a nuestra pareja? En serio, ¿no me merezco que me vaya bien la vida solo porque me enamoré de alguien que resultó ser una persona de mierda mientras yo arriesgué mi trabajo, mi carrera y mi salud? ¿Os parece poco el precio que estoy pagando yo?».