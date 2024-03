Marta Pombo opina sobre la filtración de su embarazo: «Hay alguien que no sabe quedarse callado»

‘Pombo’, el documental que ha protagonizado la familia de María Pombo en Amazon Prime ha convertido a Marta en uno de los rostros más deseados por la crónica social. Hay muchos expertos que siguen sus pasos y alguien se ha adelantado a sus intenciones. La creadora de contenido está embarazada, pero quería guardar silencio hasta que pasase un tiempo prudencial. El problema es que una cuenta de TikTok ha filtrado lo que estaba pasando y no ha tenido más remedio que dar explicaciones. Antes de entrar en detalles debemos hacer un breve repaso. Marta Pombo se casó hace unos meses con Luis Zamalloa, con quien tiene una hija en común llamada Matilda.

Durante el reality ‘Pombo’, la influencer admitió que quería ampliar la familia, pero no dio ninguna fecha exacta y esa es la razón por la que había tanta gente pendiente de ella. La hermana de María Pombo decidió utilizar su cuenta de Instagram para anunciar que estaba esperando dos bebés. «Estoy de 12 semanas. Este sábado tenemos la ecografía de las 12 semanas, que es súper importante», comentó al respecto. Seguidamente explicó que su intención era guardar silencio hasta que el ginecólogo le diera el visto bueno, pues se trata de una cuestión muy personal y no quería tener ningún problema.

Marta Pombo ha cargado de forma indirecta con la persona que ha filtrado la noticia de su embarazo. Considera que es algo que le pertenecía contar a ella y no le ha temblado el pulso a la hora de hacer público su descontento. Su actitud es muy parecida a la que adoptó Cristina Pedroche en su momento. La presentadora descubrió que iba a tener un bebé y una conocida revista anunció la información cuando todavía era un secreto. «No quería decir que eran mellizos hasta pasada esa ecografía porque quería estar tranquila y saber que todo estaba bien», se justifica la hermana de María Pombo.

Marta Pombo se venga de su traidor

Existe una persona que ha traicionado a Marta Pombo contando que estaba embarazada. A pesar de que muestra una parte de su vida en las redes sociales, tanto ella como su marido Luis intentan guardar distancias. Han trazado una línea para no tener problemas con el público. Pretenden proteger su esfera privada, pero Marta cuenta que «hay alguien que no sabe quedarse callado». La influencer está atravesando uno de los momentos más felices de su vida y no quiere iniciar ninguna polémica, pero tampoco sabe estarse callada.

«Se me adelantaron algunas cuentas en TikTok en contarlo y tuve que adelantar la noticia», ha explicado Marta en su cuenta de Instagram, un espacio donde reúne a casi un millón de seguidores. También ha reconocido que dentro de su entorno no todo el mundo es igual de discreto. «Me da mucha pena saber que dentro de mi círculo de gente de confianza a la que se lo he contado hay alguien que no es capaz de quedarse callado. Me da muchísima pena. Ojalá saber quién es, pero no puedo saberlo».

Marta se niega a iniciar una investigación para descubrir quién ha sido su traidor. Pero se ha vengado de esta persona diciendo lo que piensa a través de las redes sociales. La hermana de María Pombo está acostumbrada a protagonizar polémicas. De hecho, después de estrenarse su documental tuvo que hacer frente a un conflicto con Tony Aguilar, a quien acusó de ser muy poco generoso con María.

El sacrificio que ha hecho Marta Pombo

Cuando Marta Pombo descubrió que estaba embarazada tuvo que hacer un sacrificio importante: renunciar a un programa de televisión. «Cuando yo me enteré de que estaba embarazada, fui a la semana al ginecólogo y estaba de seis semanas, súper poquito. Y en la primera ecografía solo se veía un bebé, un granito de arroz», empieza diciendo visiblemente ilusionada. En la siguiente prueba descubrió que venían dos bebés y la ilusión se multiplicó por dos.

La creadora de contenido está más feliz que nunca, aunque ha tenido que hacer un sacrificio por sus bebés. «Me llaman para ofrecerme ir al casting de ‘Pekín Express’, para mayo. Los que me conocéis sabéis que es mi programa, es mi sueño, pero ya nada». Este concurso estará presentado por Miguel Ángel Muñoz en HBO y las circunstancias han hecho que Marta se quede fuera. «No sé si os puedo contar quién iba a ser mi pareja, pero os juro que somos el dream team, el equipo soñado para este tipo de programa».

Antes de completar la prueba, Marta Pombo empezó a tener sospechas y al cabo de unos días confirmó que eran ciertas. «Tres días antes del casting… no me viene la regla. En mi cabeza no entraba la posibilidad de que en una noche ya estuviera embarazada, pero sí». La mujer de Luis Zamalloa ha dado todo tipo de explicaciones para que los espectadores tengan claro cómo ha sucedido todo y que hay una persona dentro de su entorno que le ha traicionado.