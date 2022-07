¿Volveremos a ver Pekín Express en la televisión? ¡Todo sobre el programa de Cristina Pedroche!

Pekin Express fue uno de los concursos más conocidos de la pequeña pantalla al inicio de su emisión, contó con grandes presentadores en sus diferentes ediciones, entre ellos Cristina Pedroche, uno de los rostros más conocidos en la televisión actual. No obstante, hace años que este programa dejó de ser emitido, muchos se preguntan si podrán volver a disfrutar de él en alguna ocasión.

Pekin Express, un programa para los más aventureros

En el concurso, diez parejas de concursantes tenían que recorrer 10.000 kilómetros para intentar ganar un premio de 100.000 euros, además de las recompensas que iban sumando en las diferentes etapas de la prueba. Este programa empezó su emisión en la cadena de televisión Cuatro, allí sumó cuatro ediciones de 2008 a 2011, estas fueron perdiendo audiencia a lo largo de las ediciones y por ello, en 2012 la cadena optó por no seguir emitiendo el programa.

Frente a la demanda de los seguidores del mismo, Antena 3 se hizo con los derechos del programa y estrenó la quinta temporada en 25 de mayo de 2015. Lo hacía con Cristina Pedroche al mando como presentadora del programa y esto pareció gustar al público, pues fue la temporada con mejores cuotas de audiencia de todas las emitidas. Su sexta emisión tuvo lugar en La Sexta, con el mismo equipo y presentadora, pero parece que este proyecto dejó de tener lugar en la cadena y Cristina Pedroche también continuó por otros caminos.

¿Volverá a emitirse en televisión?

Hubo rumores de que el programa volvería en 2019 con una nueva edición, se especuló que la cadena estaría planeando una nueva entrega ante las peticiones de los fans del programa. No obstante, finalmente todo se quedó en especulaciones y por el momento, no ha regresado a la pequeña pantalla.

Además, no se espera que este regrese a corto plazo, actualmente existen otros programas que suman grandes cuotas de audiencias y no parece que la cadera tenga intenciones de relanzar el programa. Además, las restricciones en algunos países y los cambios de panorama por la Covid-19, podrían complicar la logística del programa. Por ellos, son muchos los que afirman que no se podrá ver una nueva temporada de este conocido programa, al menos a corto plazo.

Por su parte, Cristina Pedroche no ha realizado comentarios sobre una posible vuelta del programa. Tampoco se sabe si, en el caso de salir una nueva edición, la reportera estaría interesada en retomar su papel como presentadora de la travesía. Actualmente, tiene muchos proyectos abiertos y ha trabajado con grandes cadenas en los últimos años, por ello, puede que Pekin Express ya no encajara con sus objetivos profesionales si se anunciara una nueva edición.

Parece que los fans de este curioso programa tendrán que quedarse con las ganas, al menos por el momento, de ver nuevos concursantes embarcarse en esta aventura de 10.000 km de recorrido. Sin duda, el planteamiento del programa estaba diseñado para el éxito y también se emitieron versiones paralelas del mismo en otros países, donde el formato pareció conquistar a la audiencia. Solo el tiempo podrá decir si las cadenas responderán a las peticiones de la audiencia que seguía Pekin Express.