La reacción de las hermanas de Marta Pombo a su doble embarazo

Marta Pombo se casó con Luis Zamalloa durante una ceremonia que fue recogida por el documental que la pareja grabó en Amazon Prime. La familia de la influencer la ha ganado mucha repercusión en los últimos meses. Hay bastante gente que sigue los pasos del mediático clan, por eso la noticia del embarazo de Marta ha llamado tanto la atención. Ya tiene una hija en común con Luis, una pequeña llamada Matilda que causó una gran sensación en su momento. La misma que ha provocado el doble embarazo de la creadora de contenido. La reacción de María Pombo no se ha hecho esperar. La empresaria tiene dos hijos con Pablo Castellano, Martín y Vega. Por eso ha bromeado con su hermana y le ha dicho: «Me has adelantado por la izquierda».

María Pombo está muy feliz por Marta. Considera que atraviesa el momento perfecto para ampliar la familia y está encantada de que el clan tenga un nuevo miembro. Afortunadamente Amazon Prime ha dado luz verde a la tercera temporada de ‘Pombo’, así que los espectadores serán testigos del embarazo de Marta al completo. Lucía también ha reaccionado y ha dejado claro que está muy orgullosa de todo lo que ha conseguido Martita, como le llaman cariñosamente. Esta última acumula casi un millón de seguidores en sus redes sociales, por eso se ha visto obligada a dar explicaciones.

«Os adelanto que estos últimos tres meses he estado muy mal. Si me habéis notado ausente, ya sabéis el motivo. Ahora mismo, y que gusto poder hablar sin fingir nada, tengo las hormonas que me pongo a llorar con nada. Es tremendo», ha declarado la mujer de Luis Zamalloa para que todo el mundo entienda el motivo de su ausencia. Después de anunciar que estaba embarazada, dio un paso más y amplió la información escribiendo en su cuenta de Instagram: «Por si la noticia de ayer os supo a poco… En septiembre seremos familia numerosa. No se viene uno, se vienen dos».

La reacción de las hermanas Pombo

En su momento se llegó a especular con el vínculo que María Pombo tenía con sus hermanas. Recordemos que gracias a la empresaria el clan ha adquirido mucha repercusión en los medios y esto ha dado pie a muchas especulaciones. ¿Tienen celos profesionales Lucía y Marta de María? ‘Pombo’, el documental que han grabado para Amazon Prime, ha dado respuesta a esta pregunta. Lo cierto es que la única que está centrada en crear contenido en las redes sociales es María, cuya cifra de seguidores le ha convertido en una estrella.

Por el contrario, Marta y Lucía utilizan las redes como complemento. Tienen una carrera que no tiene nada que ver con los medios, de ahí que nunca hayan tenido conflictos relacionados con el terreno laboral. En Amazon Prime se ha demostrado que, como en todas las familias, también tienen discusiones. Sin embargo, entre ellas prima la armonía y esa es la razón por la que ambas se han lanzado a Instagram para dejar claro lo felices que están por los nuevos bebés que llegarán a la familia en los próximos meses.

Marta siempre ha estado en un discreto segundo plano y en los últimos meses su número de fans ha crecido exponencialmente. ‘Pombo’ le ha ayudado a mostrarse tal y como es. Poco a poco va haciéndose su propio nombre, de hecho ya ha protagonizado campañas de publicidad muy interesantes. Recientemente ha dado una entrevista y ha desvelado algunos detalles sobre su infancia que ayudan a comprender su comportamiento.

El lado más desconocido de Marta Pombo

Ahora a todo el mundo habla del embarazo de Marta Pombo, pero ¿cómo era antes de convertirse en un rostro tan conocido? La creadora de contenido se ha sincerado en la revista ‘Glamour’ y ha admitido que en su infancia hay aspectos sombríos. Reconoce que en uno de sus colegios tuvo una mala experiencia con sus amigas, por eso ya no tiene contacto con ellas. «Yo he ido a dos colegios. Del primero no conservo a nadie, porque tampoco tuve una buena experiencia, pero del segundo conservo a todas. Ese es mi grupo de amigas y es maravilloso. Son las que me devuelven a la realidad, cuando quedo con ellas me siento de nuevo como una persona normal».

De un momento a otro, Marta se dio cuenta de que había ganado bastante repercusión en los medios. María Pombo se hizo tan famosa que toda la familia empezó a generar interés. «Es como una montaña rusa, el principio es maravilloso, y no me extrañó nada porque yo soy una persona a la que le gusta mucho llamar la atención y que no le importa ser el centro de atención o captar miradas, soy extrovertida, así que no me importó. Es verdad que luego llega un pico en el que valoras más la privacidad que tenías antes y ahí sí que hay un pequeño bajón», responde cuando le preguntan por su experiencia siendo un rostro conocido.

Marta admite que forzó la situación para ganarse un hueco en las redes sociales, aunque las circunstancias le obligaron a cambiar de planes. «Me superó el personaje que había creado y dije “no puedo seguir a este nivel y que la gente me exija siempre ser esta persona”. Es verdad que cuando empiezas a decir que no, empiezas a parecer la mala o que ya no eres tú misma, la de antes». Ahora esta mala etapa ha quedado atrás y su único interés es disfrutar de la familia que ha creado.