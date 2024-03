Marta Pombo se sincera sobre la filtración de su embarazo de mellizos: «Me da muchísima pena»

Desde hace unos días, Marta Pombo se ha convertido en protagonista de la actualidad. Y todo por haber anunciado, a través de redes sociales, que estaba embarazada. Una noticia que dio junto a Luis Zamalloa, su marido. Tan solo un día después, la influencer no dudó un solo segundo en compartir otra información aún más sorprendente: ¡venían mellizos! A pesar de la enorme felicidad, lo cierto es que se vio en la obligación de dar a conocer este dato. Y todo como consecuencia de diversas filtraciones a través de redes sociales.

La propia Marta Pombo, a través de sus historias de Instagram, así lo ha hecho saber. Todo comenzó cuando, al responder a uno de sus seguidores, desveló la siguiente información que tiene estrecha vinculación con su embarazo: «Estoy de 12 semanas. Este sábado tenemos la ecografía de las 12 semanas, que es súper importante».

«No quería decir que eran mellizos hasta pasada esa ecografía porque quería estar tranquila y saber que todo estaba bien», confesó Marta Pombo a sus seguidores. Fue entonces cuando la influencer quiso ser más concreta a la hora de compartir esta información: «Se me adelantaron algunas cuentas en Tik Tok en contarlo y tuve que adelantar la noticia», reconoció, visiblemente apenada por lo ocurrido.

«Me da mucha pena saber que dentro de mi círculo de gente de confianza a la que se lo he contado hay alguien que no es capaz de quedarse callado. Me da muchísima pena. Ojalá saber quién es, pero no puedo saberlo», se sinceró. Sin duda, una situación que no esperaba vivir ya que, en cierta manera, la profunda felicidad que sentían se ha visto empañada por lo ocurrido.

Lejos de que todo quede ahí, al seguir respondiendo a sus seguidores, Marta Pombo confesó algo que sorprendió a más de uno: «Cuando yo me enteré de que estaba embarazada, fui a la semana al ginecólogo y estaba de seis semanas, súper poquito. Y en la primera ecografía solo se veía un bebé, un granito de arroz». Acto seguido, añadió: «Le dije ‘aquí hay uno’, en plan de coña, y me dijo ‘sí, hay uno, no te preocupes’».

Por si fuera poco, Marta aprovechó para ir mucho más allá: «Uno de los bebés es más pequeñito y estoy de menos días del segundo bebé». No fue hasta la semana 9 cuando ella y Luis Zamalloa se llevaron la gran sorpresa: iban a ser padres de mellizos: «Ay, cuando veo la pantalla… ¡ataque al corazón!», reconoció.

«Es una súper noticia pero, ostras, me ha costado un poco asimilarlo», confesó. Por si fuera poco, Marta Pombo dio a conocer que no se había quedado embarazada por inseminación artificial, sino que había sido de forma natural. Es más, aseguró que en su familia hay antecedentes de mellizos. Sin duda, el matrimonio está viviendo uno de los instantes más bonitos y felices de su vida. ¡Enhorabuena, pareja!