María Pombo, pillada: un descuido saca a la luz el mayor secreto que quiere ocultar a su padre

María Pombo se ha convertido en una de las famosas más cotizadas de la crónica social. Sobre todo desde que ha salido publicado que está grabando un documental sobre su vida privada, al igual que han hecho otras famosas como Georgina o Tamara Falcó. El problema es que la influencer ha tenido que pagar un precio demasiado alto. Todos sus pasos están vigilados al detalle y cada vez hay más gente que le critica. Un conocido tiktoker ha descubierto su nuevo secreto.

Estamos hablando de Abel Plenalles, quien ya ha dado noticias importantes. El experto ha descubierto algo que ni siquiera sabe el padre de María. ¿De qué se trata? Antes de responder a esta pregunta debemos tener en cuenta un aspecto importante. La influencer siempre ha presumido de formar parte de una familia unida y así es. Forman un buen equipo. De hecho todos tienen su cuota de protagonismo. Cada vez ocupan más peso en la crónica social.

El secreto de María Pombo

María Pombo ha enseñado en sus redes que se había hecho un tatuaje. En teoría solo uno, pero Abel sabe que hay algo más. Analizando la foto se ha dado cuenta de que tenía pintado otro dibujo además del que ha compartido con sus seguidores. El tatuador, al comprobar que había sido demasiado indiscreto, ha tomado medidas y ha borrado la foto que había subido de María. La ha publicado de nuevo, esta vez con el tatuaje que la influencer quería enseñar. Pero ya era demasiado tarde.

“María se ha hecho más tatuajes además del que ha mostrado, si ampliamos la foto podemos ver la típica vaca de su boda”, explica el tiktoker. Concretamente está haciendo alusión a un dibujo que Pombo diseñó para convertirlo en icono de su boda. Lo tiene debajo tatuado debajo de un dedo, apenas puede verse. “Es el típico tatuaje que luego se borra, se pone para ver si queda bien ahí. El tatuador se da cuenta y después sube la misma foto, pero sin ese dibujo”.

¿Se ha hecho otro tatuaje?

Es posible que María solamente se pintara la vaca de su boda para ver cómo quedaba y después se la haya borrado. O no. También puede ser que se lo haya hecho y no quiera decirlo todavía, ni siquiera a su padre. ¿El motivo? Muy sencillo. El influencer anterior lo ha explicado todo. “Puede que María Pombo se haya hecho la vaca de su boda en otro sitio o quizá lo han borrado en la foto para que nadie lo sepa. Lo que está claro es que no lo ha querido contar y a mí me huele a que está haciendo lo mismo que Georgina. Lo quiere mostrar en su documental”, sostiene Abel Planelles.

La fama de los Pombo

María ha convertido a su familia en un clan muy potente. De hecho todos van a participar en el documental que están grabando. Verá la luz muy pronto y la expectación es máxima. ¿Qué pasará ahora? El entorno de la influencer debe ser muy precavido. No es bueno que se filtren demasiadas cosas.