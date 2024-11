Mario Picazo advierte: tiempo anticiclónico, pero con lluvias en estas zonas

Lanza una importante advertencia Mario Picazo, llega el momento de empezar a prepararnos para lo peor en todos los sentidos. Habrá llegado ese día en el que miraremos al cielo ante la llegada de unas lluvias que pueden ser en especial complicadas y que realmente podemos estar pendientes de una situación que puede ser la que marque un antes y un después. Es la hora de empezar a crear algunos cambios que pueden acabar siendo los que marquen un antes y un después. Un cambio de ciclo está llegando y puede ser determinante.

La dura advertencia de los expertos en el tiempo hace referencia a que no nos confiemos. Será mejor que no estemos especialmente pendientes de una inestabilidad que puede acabar siendo la que marque un antes y un después. Miramos al cielo y empezamos a gestionar determinadas situaciones que quizás hasta la fecha no habríamos ni imaginado. Esta DANA que nos ha afectado durante más de una semana, se ha convertido en nuestra peor enemiga en todos los sentidos. Estaremos muy atentos a lo que tenemos por delante y de la manera en la que afrontaremos los cambios que pueden ser significativos.

La dura advertencia que lanza Mario Picazo

El experto en el tiempo, Mario Picazo, no duda en estar pendiente de un destacado cambio en el tiempo que puede acabar siendo el que nos afecte de lleno. En estos días que tenemos por delante y en todo lo que podría acabar siendo lo que marque un antes y un después.

Lo que nos está esperando puede acabar siendo un destacado cambio de ciclo que realmente nos sumerge en una situación cambiante que podría llegar a ser la que nos afecte de lleno. De la lluvia queremos pasar al Sol y hacerlo de la mejor forma posible con la mirada puesta a unos cambios que pueden ser significativos.

Una importante situación de inestabilidad que puede ser la que haga que llueva sobre mojado. Ante esta especia de miedo a unas lluvias que esta temporada nos han dejado con una mirada puesta a los mapas del tiempo. Estamos pendientes de una situación que puede acabar siendo la que marque un antes y un después.

La previsión del tiempo de estos días puede acabar siendo la que marque unas jornadas que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora nunca hubiéramos tenido.

Las lluvias serán una realidad en estas zonas

La previsión del tiempo de Mario Picazo no deja lugar a dudas. Tocará estar pendiente de todo lo que está por llegar, ante una serie de cambios destacados que pueden acabar siendo lo que nos afecte de lleno. Miramos al cielo y esperamos una importante transformación que puede ser clave.

Desde el canal de El Tiempo nos llega una previsión que costará de creer: «Bajo esta situación, las máximas bajarían de forma notable, quedándose por debajo de 15ºC en amplias zonas desde el miércoles. En algunos lugares, como Burgos, podrían quedarse incluso por debajo de los 10ºC. Respecto a las mínimas, estas descenderían en todo el país, y las heladas podrían extenderse por muchas más áreas del país. La situación es incierta respecto a las precipitaciones, pero es bastante probable que lleguen al norte y este del país. Es, no obstante, más probable que antes que se aísle una DANA sobre España, por lo que las precipitaciones se generalizarían por casi todo el territorio. Debido a la incursión de aire frío, además, se darían nevadas en los sistemas montañosos. Según la previsión actual, las nevadas afectarían sobre todo a los sistemas montañosos del norte, pero no es descartable que puedan darse en cotas medias también. La previsión para el final de la semana es todavía más incierta, pero podríamos seguir con el ambiente frío en casi todo el país, con precipitaciones en zonas favorables del norte y este del país, tal y como ocurriría el miércoles y jueves».

Siguiendo con la misma previsión: » Hablamos de una configuración atmosférica compleja. Tendremos un anticiclón situado sobre las islas británicas. Desde esta posición, en su borde sur la circulación será del este, tanto en altura como en superficie. Esto hará que una masa de aire frío procedente del Ártico se descuelgue hacia centroeuropa, desplazándose luego hacia el suroeste, es decir, hacia la península ibérica. Según cómo de estable sea el anticiclón británico y su bloqueo, la masa de aire frío podría llegar hasta la península el miércoles, con una profunda DANA sobre España. Este escenario, contemplado a día de hoy ya por casi todos los modelos (ECMWF, GFS, UKMO o GEM, entre otros), implicaría una masa de aire frío sobre España junto a precipitaciones en zonas del interior, norte y este. Bajo este panorama, llegaría el frío y la nieve podría darse en cotas medias, de unos 800 a 900 metros según la zona. Esto supondría que la nieve podría llegar a ciudades como Cuenca, Guadalajara, Teruel, Soria, Segovia. No obstante, es aún muy incierto. La previsión probabilista muestra diversos escenarios, y los modelos difieren entre sí. No está claro dónde se dará la nieve aún, por lo que no se pueden dar zonas concretas».