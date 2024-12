Mario Casas rompe su silencio y habla por fin de Álvaro Muñoz Escassi

Mario Casas, uno de los actores más queridos y respetados del panorama cinematográfico, hizo una aparición estelar en los Premios Esquire Hombre del Año 2024, donde compartió reflexiones tanto sobre su vida profesional como personal. El actor, conocido por mantener un perfil bajo en cuanto a temas personales, sorprendió a muchos al abordar, aunque con cautela, las recientes especulaciones en torno a su hermana Sheila Casas y su relación con Álvaro Muñoz Escassi. La verdad solo tiene un camino y ha visto la luz gracias al protagonista de ‘Los hombres de Paco’.

En la alfombra roja del evento, Mario destacó lo satisfecho que está con su carrera en este momento. «Estoy muy contento profesionalmente», aseguró delante de las cámaras de la agencia Gtres. Con una trayectoria consolidada y nuevos proyectos en el horizonte, también se mostró emocionado por las fiestas navideñas, que espera compartir, como cada año, con su familia. «Si no se puede fuera, pues en casa, pero juntos», afirmó.

Cuando se le preguntó sobre «el hombre que ha marcado su vida», Mario no dudó en responder que ha sido su padre. Sin embargo, con los años, quienes también han dejado una huella profunda en él son sus hermanos. «Se van haciendo mayores y descubres a unos hombres increíbles», comentó, dejando ver el fuerte lazo que lo une a su familia. Esa es la razón por la que ha aclarado lo que está pasando con Álvaro Muños Escassi.

Sheila Casas, el personaje del momento

La relación con su hermana Sheila Casas, quien también es su representante y recientemente ha ganado notoriedad como colaboradora en ‘TardeAR’, también fue tema de conversación. Mario no escatimó en elogios hacia ella, destacando su carácter y profesionalidad: «Ella es un amor, simpática, buena gente y muy trabajadora. Es abogada y junto con mi hermano se encargan de mi representación. No podría estar más orgulloso».

El actor también explicó cómo funciona su dinámica familiar en el trabajo. «En casa llevamos toda la vida dedicándonos a esto. Los guiones llegan y ellos me ayudan a leerlos, a darles forma y lo más importante, a ser críticos. Te dicen las cosas como son, aunque a veces cueste escucharlas», ha contado Mario Casas, evidenciando la confianza absoluta que deposita en sus hermanos. No tiene ningún tipo de rivalidad, al contrario. Está encantado de que ellos también se dediquen a la actuación.

Álvaro Muñoz Escassi cuenta con la aprobación de Mario Casas

El nombre de Álvaro Muñoz Escassi ha estado en boca de todos desde que comenzaron los rumores sobre su relación con Sheila Casas. Aunque Mario ha sido tradicionalmente reservado respecto a su vida privada y la de su familia, esta vez decidió abordar el tema, aunque sin profundizar demasiado.

«Yo no hablo de mi vida privada y mucho menos de la de otros, y menos si se trata de mi hermana», afirmó tajantemente. Aun así, quiso dejar claro que lo único que le importa es la felicidad de Sheila. «No lo sé, yo lo que quiero es lo mejor para ella y que sea feliz con quien sea». Además confesó no conocer personalmente a Muñoz Escassi, aunque no dudó en calificarlo como alguien «majo» y «maravilloso» basándose en lo que ha visto de él.

Mario no tiene nada en contra de Álvaro, pese a todo lo que han contado sobre él. Está de acuerdo con que comparta su vida con Sheila y recalca que él jamás se metería ahí.

El lado más sincero de Mario Casas

Mario también dedicó unas palabras a su hermano menor, Daniel, quien a sus diez años ha mostrado un interés particular por el cine, específicamente por el género de terror. «Le fascina. Es un amor de niño y tiene una curiosidad increíble. Aunque todavía es pequeño, cuando crezca decidirá qué camino seguir», ha comentado el actor, dejando entrever la influencia que el mundo del cine tiene en la familia.

Las declaraciones de Mario Casas en los Premios Esquire no solo han dado una pincelada sobre su vida profesional, sino también sobre los valores que lo definen como persona. La familia, un pilar fundamental en su vida, se erige como su principal prioridad. Desde la admiración por sus padres y hermanos hasta su apoyo incondicional a Sheila, queda claro que el éxito del actor no solo se mide en premios y taquilla, sino también en el amor y la unidad que mantiene con los suyos.

Aunque evitó profundizar en el tema de Álvaro Muñoz Escassi, Mario dejó claro que respeta las decisiones de su hermana y que siempre estará de su lado. Su naturalidad y cercanía han vuelto a conquistar al público. Es cierto que siempre se mantiene al margen de los escándalos, pero en esta ocasión ha roto su norma de oro para recalcar su apoyo a Sheila y Escassi.