Quién es Sheila Casas: todo sobre la hermana de Mario Casas

Mario Casas ha conseguido algo bastante curioso: que todos sus hermanos se conviertan en estrellas. Algunos triunfan en la pequeña pantalla y otros en las redes sociales, como es el caso de Sheila. La joven influencer se ha convertido en noticia por un motivo que ha alertado a sus seguidores. Acudió al hospital a causa de unos fuertes dolores, pero descubrieron que algo no iba bien y tuvo que quedarse ingresada. Ha compartido todo el proceso en Instagram y afortunadamente no ha sido nada grave. Todavía debe hacerse más pruebas, pero los médicos han descartado las opciones preocupantes.

Sheila Casas se hizo conocida gracias a su hermano, quien empezó a compartir contenido con ella. Los internautas empezaron a interesarse por la joven y de un momento a otro se convirtió en una estrella. Tanto es así que los paparazzi siguen sus pasos y hace unos meses le relacionaron con un concursante de ‘La isla de las tentaciones’, programa emitido en Telecinco y presentado por Sandra Barneda. Concretamente le relacionado con Alejandro Pérez Moro, modelo de profesión.

El trabajo de Sheila Casas

Sheila y Alejandro pasaron una tarde en el madrileño barrio de Chueca. No pudieron esconderse. La hermana de Mario Casas se ha convertido en un personaje público, a pesar de que esas no eran sus intenciones. Empezó estudiando derecho porque su sueño siempre fue convertirse en abogada. Es más, se ha ocupado de los asuntos legales de Mario y Oscar, los más mediáticos de la familia. Sin embargo, Sheila Casas también ha probado suerte en el mundo de la interpretación, por eso se relaciona y conoce a tantos famosos.

La hermana de Mario es una mujer emprendedora, tanto que en 2011 fundió su propia empresa, a pesar de que cerrase un año después. Montó un bar en Madrid llamado El bosque de las meigas. Lo más curioso es que Sheila Casas también tiene un pasado televisivo. Fue concursante de ‘Allá tú’ y se llevó uno de los mayores premios del programa. No obstante, su mayor proyecto es ejercer de representante de Mario Casas, uno de los actores más mediáticos de España.

El problema de salud de Sheila

Teniendo en cuenta todo lo anterior, a nadie le extraña que Sheila Casas tenga tanta repercusión en las redes sociales. Por eso cuando anunció que estaba en el hospital hubo tanta preocupación. “Me toca otro día más aquí. Pero descartando cosas graves y quizás, finalmente, sea inflamación del hígado, aún faltan los resultados de algunas pruebas (realmente me han cogido cariño y no quieren que me vaya y no saben cómo hacerlo)”, comentó en tono de humor.

Su gran pasión

Sheila ha coqueteado con el mundo de la interpretación, pero lo que realmente le gusta es viajar. Esa es su gran pasión. Se lleva muy bien con sus hermanos y ha hecho muchas excursiones con ellos. La mediática familia disfruta de una relación estupenda. Mario es el más famoso, pero Oscar también está ganando repercusión en los últimos años. Sheila se ocupa de la carrera de ambos.