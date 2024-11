Mario Casas confiesa por qué no quiere hablar catalán: «Hay que ir con cuidado»

Mario Casas está presentando su película ‘Escape’. Se encuentra en uno de los momentos más importantes de su carrera. Este proyecto marca su regreso a la interpretación tras haber probado suerte como director en ‘Mi soledad tiene alas’. ‘Escape’ es una película dirigida por Rodrigo Cortés y cuenta con la producción de Martin Scorsese, uno de los grandes nombres del cine internacional. La colaboración con Scorsese, según ha contado al actor, ha sido una experiencia especial y un gran impulso para su carrera.

Durante una entrevista en ‘El matí de Catalunya Ràdio’, Mario Casas mostró su entusiasmo por esta película basada en la novela de Enrique Rubio. Reconoció lo especial que ha sido para él regresar a la interpretación después de explorar el mundo de la dirección. El artista también compartió detalles sobre la trama de ‘Escape’ y cómo ha sido trabajar con el equipo de producción, destacando su profundo compromiso con el proyecto. Sin embargo, lo que ha sorprendido a todos es lo que ha contado sobre el catalán.

Mario Casas estuvo viviendo en Cataluña

Aunque muchos no lo saben, Mario Casas vivió desde los cuatro hasta los dieciocho años en Cataluña, concretamente en los municipios de Martorell y Esparraguera, en la provincia de Barcelona. Durante la entrevista, el actor recordó con cariño esos años de su vida, compartiendo que aún mantiene fuertes lazos con la región. Su abuela y algunos de sus amigos de la infancia siguen viviendo allí y asegura que la Ciudad Condal es su «segunda casa».

Su estancia en Cataluña le permitió aprender el idioma y experimentar de cerca la cultura catalana. Ha rodado varias películas y series en esta región, como ‘Bird Box: Barcelona’, ‘Hogar’, ‘El practicante’ y ‘El inocente’, donde siempre se expresó en castellano. En estas producciones, a pesar de su habilidad para hablar catalán, el actor continuó utilizando su lengua materna, algo que ha sido motivo de curiosidad para algunos.

Una de las revelaciones que más ha sorprendido de esta entrevista fue la razón por la que Mario Casas no suele hablar catalán en público. Según confesó, no se trata de que no sepa hacerlo, sino de un temor a equivocarse y a que esto se convierta en un foco de burlas. «Podría hablar catalán, pero luego metes la pata y te conviertes en un meme hoy en día. Hay que ir con cuidado», ha declarado con total naturalidad.

La faceta más desconocida de Mario Casas

En un tono relajado, Mario Casas ha desvelado que en la actualidad, cualquier error o paso en falso se difunde rápidamente en las redes sociales, lo que puede ser motivo de vergüenza. Al mencionar su reticencia a hablar en catalán, se mostró consciente del escrutinio constante al que están sometidos los famosos en la era digital y del riesgo de que cualquier desliz se convierta en un motivo de mofa en redes sociales.

El presentador de la entrevista, Ricard Ustrell, le comentó que en la sociedad catalana actual «está muy bien visto hablar catalán». Esta observación fue recibida con una sonrisa y un «bueno…» por parte del actor, quien no cambió su postura. Reafirmó su opinión y la necesidad de «tener cuidado», argumentando que, aunque aprecia profundamente el idioma, prefiere mantener cierta distancia y evitar riesgos que puedan malinterpretarse.

Aunque no fue demasiado explícito dio a entender que el contexto social y la sensibilidad hacia los temas de identidad en Cataluña influyen en su decisión. Aun así, insistió en su cariño por la región y afirmó que siempre la considerará su «segunda casa».

Mario Casas, un actor muy completo

Mario Casas ha demostrado su versatilidad como actor y director. En su momento compartió con Pablo Motos en «El Hormiguero» que no descarta trabajar en proyectos en otros idiomas, si las oportunidades se presentan. De hecho, relató que si Scorsese, el productor de ‘Escape’, le pidiera protagonizar una película en inglés, no dudaría en aceptarlo y se prepararía a fondo para el reto: «Si me dice que tengo que hacer una película en inglés, yo que lo hablo más o menos. Me dice en tres meses, pues en tres meses yo te hablo inglés perfecto».

Con estas declaraciones subraya su compromiso con su carrera y su disposición a enfrentarse a desafíos, adaptándose a las demandas de la industria internacional del cine. La relación con Scorsese representa una oportunidad valiosa para él y un paso más hacia la internacionalización de su trayectoria artística. Está dispuesto a hacer lo que sea para complir sus objetivos profesionales.

Mario Casas está viviendo un momento de madurez profesional. Con ‘Escape’ vuelve a la gran pantalla en un proyecto que no solo refleja su crecimiento como intérprete, sino que también lo coloca bajo el radar de la industria a nivel global gracias a la colaboración con Martin Scorsese.

Su paso por Cataluña y su relación con el catalán muestran una faceta de su vida que pocos conocían. ¿Qué secreto destapará en su nueva entrevista para volver a sorprender a sus fans?