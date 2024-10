Mario Casas ha vuelto al plató de El Hormiguero sumando una nueva visita a su larga lista, siendo uno de los famosos que pertenecen al Club Infinity -los que han acudido 20 o más veces al programa-. El actor ha acudido en la misma semana que su hermano Óscar lo hará, aunque cada uno por separado, ya que él ha ido para promocionar Escape, su nueva película en la que se convierte en un hombre que no quiere tomar absolutamente ninguna decisión en su vida, por eso tratará de entrar en la cárcel, donde tendrá todo solucionado y podrá llevar la vida que quiere. La película se estrena el día 31 de octubre en cines y está dirigida por Rodrigo Cortés y cuenta con Martin Scorsese como productor. Se trata de un buen amigo del presentador, por lo que ambos han podido hablar como si de una charla en privado se tratase de temas más personales, lo que ha provocado que el Mario se haya sincerado sobre cómo es su situación personal en estos momentos.

La charla ha comenzado hablando de su trabajo, del que ha dado todos los detalles para animar al público a ir al cine a verla. «Explicar una peli es siempre complicado, y esa más porque es inclasificable, pero es una genialidad. Mi personaje es un hombre a quien le sucede algo muy traumático y, desde entonces, decide bajarse de la vida y no volver a tomar ninguna decisión más y se le ocurre que la mejor manera de lograrlo es entrar en prisión, entonces comienza cometer pequeños delitos para lograrlo», ha avanzado Mario. Que la película esté producida por uno de los directores más exitosos de Hollywood ha dejado abierta la puerta a que en algún momento pueda llamarle para algún proyecto, por lo que la pregunta de si aceptaría una propuesta así ha sido inevitable. «Sí, ahora mismo, si me llaman en este momento me levanto del programa. A lo mejor ya estoy en el radar de Scorsese, lo malo es mi inglés, pero si me llama Scorsese lo aprendo y lo que haga falta, me corto un dedo si Scorsese me lo pide», ha dicho muy seguro.

La buena sintonía que existe entre ambos ha provocado que Motos se haya dado cuenta de que su invitado está en un gran momento, por lo que ha querido saber a qué se debe. «Soy muy feliz, cada vez más. Vivo a 20 minutos de Madrid, en el campo, porque me gusta estar fuera y con mis perras y salir a pasear con ellas», ha comenzado explicando el actor.

El gran amor de Mario Casas no es una mujer

Parte de esa felicidad ha llegado gracias a Dakota, una perra que llegó a su vida tras acudir a una perrera: «Me dijeron que le pusiera una cuerda de 15 metros y me fuera acercando poco a poco». Pero esa relación ha cambiado mucho y ahora son inseparables, tanto que el invitado de El Hormiguero se ha querido dejar claro que ahora mismo ella es su gran amor: «A día de hoy es lo mejor que tengo. Dakota te quiero, te amo. Estoy enamorado de ella».