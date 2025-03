De María Pombo y Pablo Castellano a Michelle y Barack Obama: los famosos que van a terapia de pareja

En los últimos años, la conversación sobre la salud mental ha adquirido una relevancia sin precedentes. Lo que antes era un tema tabú, relegado a la esfera privada y tratado con cierto recelo, en estos momentos es objeto de debate abierto en los medios de comunicación. Dentro de este contexto, cada vez son más las figuras públicas que se atreven a hablar sin tapujos sobre el bienestar emocional, incluyendo un aspecto que hasta hace poco se mantenía en la sombra: la terapia de pareja.

Muchos rostros conocidos han normalizado acudir a sesiones junto a sus parejas, no como un último recurso ante una inminente separación, sino como una herramienta para fortalecer su relación y mejorar la comunicación. Desde los Obama, que han hablado abiertamente de cómo la terapia les ayudó en momentos difíciles de su matrimonio, hasta influencers y presentadores de televisión, la lista de famosos que recurren a esta ayuda profesional sigue creciendo y nosotros sabemos todos los detalles.

Michelle y Barack Obama

Uno de los matrimonios más conocidos de EEUU, el de Michelle y Barack Obama, no ha estado exento de dificultades. Lejos de proyectar la imagen de una pareja perfecta sin altibajos, la ex primera dama de Estados Unidos ha admitido en varias ocasiones que su matrimonio ha requerido esfuerzo y compromiso. En entrevistas recientes, ha hablado sobre la importancia de la terapia para superar momentos de tensión, especialmente cuando sus hijas eran pequeñas y las responsabilidades cotidianas les sobrepasaban.

«Hubo etapas en las que nos sentíamos agotados, frustrados y distantes el uno del otro. La terapia nos ayudó a encontrar nuevas formas de comunicarnos y a recordar por qué nos elegimos el uno al otro», explicó Michelle en una entrevista.

María Pombo y Pablo Castellano

En España, una de las parejas que recientemente ha hablado sobre la terapia de pareja es la formada por María Pombo y Pablo Castellano. La modelo y el empresario han construido una relación muy mediática, expuesta constantemente al escrutinio del público. Sin embargo, como cualquier otra pareja, han atravesado momentos de crisis y desafíos que los han llevado a buscar ayuda profesional.

María Pombo ha reconocido que la terapia ha sido clave para mejorar su relación y su comunicación con Pablo. «A veces damos por sentado que el amor lo puede todo, pero la realidad es que hay que trabajarlo. La terapia nos ha ayudado a entendernos mejor y a afrontar nuestras diferencias con más empatía», confiesa en Pombo, su documental de Amazon Prime. Además, ha señalado que asistir a terapia le ha permitido conocerse mejor a sí misma y comprender mejor la dinámica de su relación.

Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio

Otra pareja del mundo de las redes sociales que ha compartido su experiencia con la terapia de pareja es la formada por Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio. Para ellos, la llegada de su segunda hija supuso un gran cambio en su relación, con nuevos retos y responsabilidades que a veces generaban fricciones.

Violeta ha explicado que decidieron acudir a terapia no porque estuvieran en crisis, sino precisamente para evitar llegar a ese punto. «La gente cree que ir a terapia significa que estás a punto de separarte, pero en realidad es todo lo contrario. Lo hacemos porque queremos seguir juntos y queremos hacerlo bien», comentó la empresaria. Según ella, la terapia les ha proporcionado herramientas para gestionar mejor sus emociones y encontrar un equilibrio en su vida familiar.

Nuria Roca y Juan del Val

Los presentadores y escritores Nuria Roca y Juan del Val han hablado con naturalidad sobre su experiencia con la terapia de pareja. Durante una tertulia en televisión, Nuria relató que decidió probar la terapia por recomendación de una amiga y que la experiencia le resultó reveladora.

Uno de los momentos más comentados de su relato fue cuando su marido expresó que llevaba años veraneando en un sitio que no le gustaba especialmente, algo que Nuria desconocía. «Me impactó darme cuenta de que hay cosas que uno no dice por costumbre o por no darle importancia, pero que en realidad pueden marcar la diferencia», comentaron en una ocasión. Su testimonio ha servido para visibilizar la importancia de la comunicación honesta en una relación.

María García de Jaime y Tomás Páramo

Para la pareja de influencers María García de Jaime y Tomás Páramo, la terapia de pareja es una herramienta preventiva más que un recurso de emergencia. Según han explicado, no han esperado a tener problemas graves para buscar ayuda, sino que han optado por acudir a terapia para fortalecer su relación antes de que surjan conflictos importantes.

«Mucha gente cree que solo se debe ir a terapia cuando las cosas están mal, pero nosotros pensamos que es mejor trabajar en la relación antes de que se deterioren ciertos aspectos. Nos ha ayudado mucho a comunicarnos mejor y a entendernos en profundidad», ha declarado Tomás.

Para concluir podemos decir que el testimonio de todas estas parejas demuestra que pedir ayuda a tiempo es muy positivo. Lejos de ser una muestra de debilidad o de fracaso, acudir a terapia refleja un compromiso que tiene efectos inmediatos.