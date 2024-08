Maite Galdeano toma acciones legales y lanza graves acusaciones contra Sofía Suescun y Kiko Jiménez

La polémica sobre la familia de Sofía Suescun ha alcanzado un nuevo nivel de intensidad con las recientes declaraciones de Maite Galdeano, quien ha decidido tomar medidas legales contra su hija y el novio de esta, Kiko Jiménez. La situación ha escalado hasta tal punto que Galdeano ha involucrado a la policía en un incidente familiar, alegando que fue expulsada de la casa que compartía con su «niña». Las tensiones entre los tres han llegado a un punto crítico, con Maite acusando a Kiko de manipular a Sofía y de impedirle tomar decisiones por sí misma.

Maite Galdeano ha decidido dar un paso adelante en medio de una situación que ha descrito como insostenible. Según su versión, Kiko Jiménez ha jugado un papel clave en su distanciamiento con Sofía, llegando al extremo de forzar su salida de la casa familiar. A través de múltiples publicaciones en redes sociales, Galdeano ha narrado los eventos que llevaron a su expulsión, afirmando que se vio obligada a refugiarse en una propiedad familiar en la playa debido a la presión ejercida por su hija y su yerno.

En sus declaraciones, Maite no solo critica duramente a Kiko, sino que también le acusa de ser un «mentiroso compulsivo» y de manipular a Sofía para alejarla de su familia. La situación es grave. En una serie de mensajes contundentes, Galdeano ha afirmado que Kiko es responsable de un comportamiento abusivo que, según ella, ha dejado a Sofía «secuestrada» en su propia casa. «Me echaste de casa, y ahora intentas dejarme como si estuviera loca. No lo permitiré», expresó Maite en un post en Instagram, donde también adelantó que está preparando una demanda con la ayuda de su abogada.

Kiko Jiménez también ha demandado a Maite Galdeano

Tanto Sofía Suescun como Kiko Jiménez han respondido a las acusaciones de Maite con un comunicado en el que desmienten rotundamente las afirmaciones de la creadora de contenido. Según Kiko, los problemas entre Maite y Sofía no tienen nada que ver con él y sostiene que Galdeano está distorsionando los hechos. El colaborador televisivo fue más allá, afirmando que su suegra necesita ayuda psicológica y que su comportamiento reciente es motivo de preocupación tanto para él como para Sofía. El andaluz ha desvelado este sábado que él también ha tomado acciones legales.

Kiko reveló que las tensiones con Maite no son nuevas y que habían tenido un desacuerdo significativo durante la participación de Sofía en ‘Supervivientes All Stars’, lo que llevó a un distanciamiento temporal. Sin embargo, según Kiko, la situación se ha deteriorado rápidamente en las últimas semanas, hasta el punto en que teme por su seguridad y la de su pareja. «Sofía y yo estamos preocupados. Las cosas han llegado demasiado lejos y estamos considerando tomar medidas adicionales para protegernos», dijo el tertuliano durante una intervención en el programa ‘Fiesta’, visiblemente afectado.

Kiko Jiménez está cansado de su suegra

El conflicto no parece tener final porque ambas partes se mantienen firmes en sus posiciones. Maite Galdeano ha seguido utilizando sus redes sociales como plataforma para lanzar duros ataques contra Kiko, a quien acusa de orquestar un complot para alejarla de su hija. En uno de sus mensajes más recientes, Galdeano se dirigió directamente a Jiménez, diciéndole: «Nunca permitiré que me arrincones ni que me hagas sentir como si estuviera loca. Tienes que asumir las consecuencias de tus actos».

Mientras tanto, el andaluz ha expresado su agotamiento emocional por la situación, lamentando que las relaciones dentro de la familia se hayan deteriorado hasta este punto. «Siempre he respetado la relación entre Sofía y su madre, nunca he intentado separarlas. Todo lo que dice Maite es producto de sus celos irracionales», asegura. Kiko también ha manifestado su preocupación por el impacto que este conflicto está teniendo en su propia familia, mencionando que sus seres queridos le han aconsejado que no retroceda ante las acusaciones.

Problemas legales para la familia Suesun

Todo apunta a que este conflicto terminará en los tribunales. Maite Galdeano ha sido clara en su intención de demandar a Kiko Jiménez si continúa con lo que ella considera una campaña para desacreditarla. Insiste en que, aunque padece problemas de salud física, su estado mental está en perfectas condiciones y no tolerará que se insinúe lo contrario.

Kiko, por otro lado, ha indicado que también está evaluando sus opciones legales, aunque su principal preocupación es resolver la situación de manera que Sofía pueda encontrar la paz y la felicidad que, según él, se merece. «No quiero hacer daño a nadie, pero tampoco voy a permitir que me acusen de cosas que no he hecho», concluyó durante su última intervención.