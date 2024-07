Pelea monumental entre Maite Galdeano y Kiko Jiménez: le pide que se vaya de su casa

La última hora sobre Sofía Suescun no ha dejado indiferente a nadie: su madre y su novio están teniendo problemas mientras ella concursa en ‘Supervivientes’. Maite Galdeano y Kiko Jiménez han protagonizado una pelea monumental que ha puesto en jaque su convivencia. El influencer vive en la misma urbanización que Sofía, pero cada uno tiene su casa para evitar roces. Ahora que la joven está en Honduras, Kiko pasa mucho tiempo en la mansión de su novia, donde coincide con Maite. Aparentar tener buena conexión, pero recientemente han estallado y Galdeano le ha invitado a marcharse de la lujosa vivienda.

Sofía Suescun está participando en ‘Supervivientes All Stars’, enfrentándose a los desafíos extremos que plantea el programa. Pero, más allá de las dificultades de la competición, su mayor preocupación es dejar a su familia en Madrid. Sofía es el pegamento que mantiene unido al clan y la que pone paz entre Maite Galdeano y Kiko Jiménez. Antes de partir, temía que su ausencia pudiera desencadenar conflictos y desafortunadamente no se equivocaba. Suegra y yerno han estallado. Ya se conocen, saben cómo se comporta cada uno e intentan respetarse, pero la conductora de autobuses no está dispuesta a tolerar ciertos atrevimientos.

La relación entre Maite y Kiko siempre ha sido difícil. Ambos tienen mucho temperamento y no suelen morderse la lengua, lo que provoca frecuentes discusiones. Sin embargo, esta última disputa ha sido especialmente tensa. Según ha revelado el modelo, Galdeano llegó al punto de pedirle que se marchara de la casa. Pero, ¿qué ha desencadenado todo?

El conflicto real entre Maite Galdeano y Kiko Jiménez

Hace una semana, Kiko Jiménez y la familia de Sofía se reunieron para grabar un vídeo en honor a la concursante de ‘Supervivientes’. El objetivo era felicitarla por su cumpleaños. Este gesto fue muy apreciado por Sofía, quien se sintió tranquila al ver a sus seres queridos unidos, pero la paz fue efímera. Tan solo unos días después, durante el partido de la Selección Española contra Francia, tuvo lugar una fuerte discusión entre Kiko y Maite.

El colaborador, emocionado y exaltado por la maestría de los jugadores, no dejó de gritar durante todo el encuentro deportivo. Este comportamiento no fue bien recibido por Maite, quien exclamó: «¡Baja la voz, por favor, que no aguanto esa voz! ¡No puedo con el fútbol! Iros ya, de verdad, que son las 23:30 y me pongo muy nerviosa. ¡Baja la tele!». Esta reacción fue capturada en un vídeo que Kiko publicó en sus redes sociales.

En un intento por calmar los ánimos, el andaluz invitó a su suegra a sentarse con él en el sofá para ver el partido y charlar tranquilamente sobre Sofía Suescun. La única razón que los une es el amor que ambos sienten por Sofía y Kiko trató de usar esto para apaciguar la situación. Maite Galdeano aceptó la propuesta y comenzaron a hablar sobre su hija.

«El jueves seguramente salga Sofía nominada si no gana el collar de líder, pero ella lo está bordando, lo que está haciendo como la mejor que es», comentó Kiko. Maite, aunque aún molesta, respondió: «Es que lo hace muy bien, es la mejor y por eso está despertando envidias».

Maite Galdeano se confiesa: «Yo soy muy solitaria»

La tensión entre Maite y Kiko no se limitó al partido de la Eurocopa. Antes de que Kiko desvelara este enfrentamiento, ambos tuvieron un desencuentro en el plató de Telecinco. Durante el programa, Maite expresó su deseo de estar sola, anunciando que le había pedido a Kiko que se marchara de casa. «A ver, las cosas están bien, pero yo soy una mujer muy solitaria. En estos momentos, he preferido estar sola con mis perros», declaró en pleno directo.

Kiko, visiblemente preocupado por Sofía, explicó: «No me hace gracia esta situación. Está aislada y tiene que estar tranquila. Su mayor preocupación antes de irse era que todo estuviera bien y que todos nos llevásemos bien. Es su tranquilidad y su felicidad. Pero hago lo que puedo».

Maite no se quedó callada y respondió a su yerno: «A mí no hace falta que me apacigüe nadie. Siempre he estado sola y me llevo conmigo demasiado bien y con mis animales estoy feliz».

Aunque Kiko intentó minimizar la gravedad de la situación, quedó claro que la relación entre él y Maite está lejos de ser idílica. «Lo que no puede ser es que estamos como si fuésemos pareja. Ella que haga su vida, que yo la respeto, y yo hago la mía. Nuestro vínculo es Sofía», concluyó visiblemente molesto. Habrá que esperar un tiempo para ver cómo termina esta historia, pero algunos expertos creen que ambos están intentando llamar la atención para sentarse en ‘¡De Viernes!’ y poder facturar con este conflicto.