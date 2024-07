El pasado lunes 15 de julio pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes All Stars presentada por Jorge Javier Vázquez. No solamente conocimos el nombre del primer salvado de la semana, sino que pudimos ver imágenes del que se considera que es el mayor robo de la historia del programa.

«Abrimos de forma completamente excepcional esta palapa porque lo que ha pasado hace 12 horas en Playa Leyenda. Ocurrió algo que requiere medidas urgentes», comenzó diciendo Laura Madrueño. Acto seguido, dieron paso al vídeo en el que se podía ver cómo los concursantes de Supervivientes All Stars, en plena tormenta, empezaron a trazar un plan para entrar en la caseta técnica del equipo.

El objetivo era claro: arrasar con toda la comida que había dentro para poder darse un auténtico festín. A pesar de que todos iban a dar ese importante paso, Lola no dejaba de pensar en las consecuencias: «El castigo va a ser heavy». Tras ver las imágenes, Laura Madrueño se pronunció desde la Palapa.

«Esta situación es algo nunca visto porque no solo han entrado a robar, sino que lo han hecho con premeditación, siendo plenamente conscientes de que estaban siendo grabados. Infringiendo por completo las principales normas de Supervivientes», aseguró la presentadora desde los Cayos Cochinos de Honduras.

Uno de los primeros concursantes de Supervivientes All Stars en hablar fue Jorge Pérez: «Todo inicia porque empezamos a hablar de manera desconsolada de comida, y eso genera una ansiedad que no somos capaces de controlar». Marta Peñate fue más allá: «Está fatal lo que hemos hecho, nos vinimos arriba y nos unimos. Asumimos todo lo que nos venga».

Como no podía ser de otra manera, Lola pedía disculpas por lo sucedido mientras que Alejandro Nieto prometió que no iban a volver a hacerlo. Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez quiso hablar: «Viendo las imágenes es más grave de lo que podéis pensar. Estáis desvirtuando la esencia del programa y, como concursantes de Supervivientes, tenéis una responsabilidad».

⚠️ Los supervivientes tampoco tendrán la dotación de arroz ni de lentejas 🏝️ #TierraDeNadieAllStars4

🔵 https://t.co/fR6iCIEhVU pic.twitter.com/cOdJ8c0fay — Telecinco (@telecincoes) July 15, 2024

Lejos de que todo quede ahí, el presentador de Supervivientes All Stars fue más allá: «No solo incumplisteis las normas, además dejasteis sin comida al equipo. Este pasar por encima de todo y de todos no lo había visto nunca». Los concursantes llegaron a la conclusión de que, si pudiesen regresar en el tiempo, no habrían cometido ese robo.

Como no podía ser de otra manera, todo acto tiene su consecuencia. Por lo tanto, Jorge Javier Vázquez les comunicó cuál iba a ser su castigo: «Lo que habéis hecho es intolerable, habéis demostrado una falta de respeto ante las normas del concurso y el equipo del programa». Y añadió: «Esto tendrá serias consecuencias y las descubriréis cuando lleguéis a playa leyenda».

Los supervivientes subieron a la barca y regresaron a su playa. Es allí cuando se dieron cuenta de las consecuencias. Jorge Javier Vázquez volvió a hablar con ellos: «Les espera la nada más absoluta, ‘playa leyenda’ ha vuelto a quedarse vacía, exactamente igual que cuando llegaron al inicio de su aventura. Empezaron sin dotación y ahora van a tener que sobrevivir sin ella. Lo han perdido todo, incluso el fuego».