Kiko Jiménez sorprende con un inesperado comentario sobre Maite Galdeano: «La que acabo de liar»

El pasado jueves 11 de julio, en la nueva gala de Supervivientes All Stars presentada por Jorge Javier Vázquez, fuimos testigos de cómo Kiko Jiménez vivió una de sus noches más complicadas. No solamente por su enfrentamiento con Adara Molinero en plató, sino también por la emisión de unas imágenes comprometidas de su novia Sofía Suescun y Bosco Blach Martínez-Bordiú.

Pero antes de llegar a esas dos situaciones, Kiko Jiménez fue protagonista por un comentario sobre su suegra, Maite Galdeano, que no pasó desapercibido por la audiencia de Supervivientes All Stars. Todo comenzó cuando Jorge Javier Vázquez, en directo desde plató, le preguntó lo siguiente: «Kiko, ¿qué sería para ti una vida perfecta?».

Lo que el presentador del reality que se emite en Telecinco no esperaba es que la respuesta iba a ser tan sumamente contundente: «¿Una vida sin la suegra?». Unas palabras que provocaron las risas en plató. Al ser consciente de lo que dijo, después de la tensión que había entre suegra y yerno tan solo unos días antes en Conexión Honduras, quiso aclararlo.

El inesperado comentario de Kiko Jiménez sobre Maite Galdeano en directo: «La que acabo de liar» #SVAllStarsGala4

https://t.co/GsMbwMVweV — Supervivientes (@Supervivientes) July 12, 2024

«No sin la suegra así como tal, que ya me va a caer. No tanta suegra, menos suegra», especificó Kiko Jiménez. Como no podía ser de otra manera, Jorge Javier Vázquez no tardó un solo segundo en reaccionar a las palabras del defensor de Sofía Suescun en plató: «Que te dejaran descansar viernes, sábado y domingo, ¿no?».

Lejos de que todo quede ahí, el andaluz no tardó en tirar de humor a la hora de recordar sus declaraciones. Y es que se dio cuenta de que, probablemente, sus palabras no le habrían hecho mucha gracia a Maite Galdeano. Tanto es así que no dudó en decir lo siguiente: «La que acabo de liar. Ay, Dios mío. Me está vibrando el móvil ya, la Maite al segundo».

Kiko Jiménez confirma que no va a volver al plató de Supervivientes All Stars

Como hemos dicho, la noche del pasado jueves no ha sido nada fácil para el andaluz. Y todo tras la emisión de unas comprometidas imágenes de Sofía Suescun y Bosco. Kiko Jiménez mostró su descontento en directo puesto que, según él, se está hablando mucho más de ese vídeo que del gran concurso que está haciendo su novia.

Es más, a pesar de que el equipo aseguró que se trataban de unas «imágenes comprometedoras», Kiko Jiménez no lo ve como tal. El simple hecho de, según él, tratar de dar a entender otra cosa completamente diferente ha provocado que tome la contundente decisión de no volver al plató de Supervivientes All Stars.

A través de sus historias de Instagram, Kiko compartió el siguiente mensaje: «Desde aquí comunico que no voy a acudir más a los platós de Supervivientes. No voy a contribuir con intentos de fake carpetas infravalorando el concursazo de Sofía». Y añadió: «Ya me he cansado de tener que aguantar en plató que intenten vender tonteos con unos y con otros inexistentes, cuando eso no lo hacen con ningún otro concursante».