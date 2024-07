Adara Molinero y Kiko Jiménez se enfrentan en directo: «¡Límate los cuernos, anda!»

El pasado jueves 11 de julio pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes All Stars presentada por Jorge Javier Vázquez. Entre otras tantas cuestiones, fuimos testigos de cómo salieron a la luz unas comprometidas imágenes de Bosco y Sofía Suescun. Algo que provocó que Kiko Jiménez y Adara Molinero protagonizasen un tenso rifirrafe en plató.

Al ver cómo nadie de los colaboradores y defensores eran capaces de entender su reacción, Kiko Jiménez se pronunció tras la emisión de las imágenes en cuestión: «Estoy un poco hasta los cojones de que se le intente siempre dejar a una tía, que es una jabata y una superviviente de diez que hace las pruebas como nadie, todo el rato con los ‘tonteos’ y las tonterías, infravalorándola, ¿sabes?».

Lejos de que todo quede ahí, el andaluz no tardó en añadir algo más: «Le falta tontear con Alejandro y con Jorge. ¡Ya está bien! Ahí no ha pasado absolutamente nada». Acto seguido, y para sorpresa de la audiencia del reality que se emite en Telecinco, Kiko Jiménez acabó dirigiéndose a Adara Molinero.

De esta manera, atacó a la ex concursante de Supervivientes All Stars: «Otra cosa es que esta señorita, que parece que solo ha venido para entrometer, para ver si yo me pongo celoso… ¡A mí! ¡Qué te has pegado tres días allí, muchacha!». Adara Molinero, como no podía ser de otra manera, no tardó en responder al novio de Sofía Suescun.

«Estás enfadado, porque os han pillado», espetó la madrileña. De esta forma, daba a entender que toda esta situación se trataba de una estrategia que tanto Kiko Jiménez como Sofía Suescun habían planeado previamente de cara al concurso. El andaluz continuó con su discurso contra Adara Molinero: «Has hecho un ridículo monumental», haciendo referencia a que ella fue la primera expulsada de esta edición tan especial del concurso de supervivencia.

Fue entonces cuando, tirando de esa sinceridad y contundencia que tantísimo le caracteriza, Adara Molinero dijo lo siguiente: «No te enfades. ¡Límate los cuernos, anda!». Unas palabras que dejaron completamente impactada a la audiencia, pero que hicieron que Kiko Jiménez estallase por completo y como nunca antes: «¡Límatelos tú!».

Acto seguido, el novio de Sofía Suescun quiso ir mucho más allá: «Qué feo que digas eso cuando tú eres la primera que has puesto los cuernos en televisión a tu marido y teniendo un hijo en común. Yo no he puesto los cuernos públicamente, tú sí». Lejos de que le afectase, Adara respondió de la siguiente manera: «Eso está un poco desfasado ya, ¿eh? Cambia un poco el repertorio». Un enfrentamiento que, sin duda, no dejó indiferente a nadie.