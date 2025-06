Leire Martínez estalla y dice lo que todos piensan de Melody: «Cuando no se va a ser…»

La ex vocalista de La Oreja de Van Gogh se ha pronunciado con claridad sobre el aluvión de críticas que ha recibido Melody tras su paso por Eurovisión. En un momento en el que la artista andaluza se encuentra en el centro de todas las miradas, Leire ha decidido alzar la voz para expresar una opinión que muchos pensaban pero que pocos se atrevían a verbalizar. «Todo este revuelo no es del todo justo», ha dicho de forma tajante, posicionándose en defensa de su compañera de profesión.

La cantante ha ofrecido estas declaraciones a los medios durante un acto público en Madrid, al que acudió para disfrutar del concierto de Justin Timberlake. A pesar de que no era el foco de atención en ese evento, su presencia no pasó desapercibida, y rápidamente fue abordada por los reporteros. Cuando se le preguntó si ella aceptaría participar en el festival europeo, Leire lo dejó claro: «Es mucha responsabilidad, no me gustaría estar en los zapatos de Melody ahora mismo».

Leire, que sabe lo que es enfrentarse a la presión mediática y a las críticas por su carrera en solitario tras salir de una de las bandas más exitosas del pop español, no dudó en mostrar empatía con la representante española. «Cuando no se va a ser muy justo, casi prefiero quedarme en mi casa», ha declarado sin rodeos, dejando claro que no está de acuerdo con el trato que algunos sectores están dando a Melody tras Eurovisión. Para ella, el contexto supera lo musical y eso debería tenerse en cuenta.

La delicada situación de Melody

La representante de España en Eurovisión 2025 continúa dando titulares incluso semanas después de su actuación. Melody, que pisó el escenario de Basilea con su tema Esa Diva, no logró colarse entre las primeras posiciones del festival, pero sí ha logrado ocupar titulares de prensa, programas de televisión y redes sociales. Las críticas han sido persistentes, algunas centradas en lo musical, pero muchas otras más orientadas al espectáculo, la estética o incluso cuestiones ajenas a su trabajo artístico.

Durante una rueda de prensa, la cantante explicó que RTVE le había prohibido pronunciarse sobre temas políticos, algo que no ha hecho más que alimentar la controversia en torno a su figura. Melody aseguró que esa limitación condicionó parte de sus intervenciones, especialmente cuando algunos medios como La Revuelta intentaron sacar declaraciones más comprometidas. Este episodio ha provocado aún más reacciones, tanto dentro como fuera del entorno artístico.

Además, el anuncio de su próxima aparición en el programa El Hormiguero, prevista para el miércoles 4 de junio, ha vuelto a encender el debate en redes. Mientras algunos celebran que Melody tenga la oportunidad de explicar su experiencia en un espacio de gran audiencia, otros cuestionan si es el lugar adecuado. Todo este contexto ha hecho que personalidades como Leire Martínez consideren que la presión sobre la artista es desproporcionada y que su actuación debería ser juzgada con más ecuanimidad.

Melody retoma su carrera musical

Lejos de dejarse intimidar por la oleada de opiniones que han surgido tras Eurovisión, Melody ha retomado su carrera profesional con una actitud firme. Su primer concierto tras el festival tuvo lugar en Antequera (Málaga) y congregó a una gran multitud que acudió para apoyarla y escuchar en directo su propuesta musical. Fue una cita cargada de emoción, expectación y simbolismo, en la que la cantante volvió a demostrar su fortaleza en los escenarios.

El espectáculo tuvo que ser interrumpido durante unos minutos por una emergencia médica entre los asistentes. Melody, al percatarse de la situación, detuvo la actuación con serenidad y pidió calma. «Vamos a parar hasta que esto tenga un poquito de tranquilidad», se le escuchó decir en un vídeo difundido en redes sociales. Tras confirmar que la persona afectada estaba siendo atendida, la artista reanudó el espectáculo con total normalidad, dejando una imagen de profesionalidad muy valorada por quienes estuvieron presentes.

El público también apoya a Melody

Más allá del resultado en Eurovisión, lo que está marcando el camino de Melody en estos momentos es la forma en la que está gestionando la resaca del festival. Pese a las críticas y al escrutinio constante, la cantante está sabiendo mantener la calma y responder con gestos que hablan de madurez y de compromiso con su carrera. No ha intentado esquivar el foco, pero tampoco ha entrado en dinámicas destructivas ni en enfrentamientos con la prensa.

Leire Martínez, al hablar abiertamente del caso, ha contribuido a abrir un debate necesario sobre la dureza con la que a veces se trata a los artistas. Sus palabras no solo han servido como gesto de apoyo hacia Melody, sino también como una llamada de atención sobre cómo se enfoca la cobertura mediática en eventos como Eurovisión. La presión, muchas veces, no se limita a las semanas previas, sino que se prolonga y afecta a la vida profesional de quienes participan.