Laura Matamoros deja en evidencia a ‘Supervivientes’: el motivo de la rajada

La experiencia de Laura Matamoros en ‘Supervivientes’ está dando mucho de qué hablar: su amistad con Kiko Jiménez, su declaración a Javier Ungría y su repesca son solo algunos de los motivos por los que se ha convertido en la protagonista de la edición. Todo iba bien hasta que un micrófono abierto ha descubierto lo que piensa en realidad del concurso. Sin darse cuenta ha destapado el gran secreto del programa: le han dado comida fuera de cámaras. Los directores de ‘Supervivientes’ apostaron por ella para que viviese en Playa Limbo junto a Kiko Jiménez. Ambos habían participado en el juego en temporadas pasadas, pero les dieron una segunda oportunidad.

Laura y Kiko han estado todas las semanas en la cuerda floja y la audiencia decidió expulsar a la hija de Kiko Matamoros. Sin embargo, la organización hizo una repesca y el público pensó que lo mejor era que regresara a la isla. Su reencuentro con Jiménez no dejó espacio a la especulación. La influencer no tuvo en cuenta que estaban grabando su conversación y confesó que había estado comiendo. Kiko Jiménez superó un reto y los directores le entregaron una tarta, dulce que quiso compartir con su compañera. Pero ella le dijo: «¡No! Que yo vengo bien comida».

Sin darse cuenta, Laura Matamoros ha generado una gran polémica. La joven insiste en que se ha esforzado mucho para estar en ‘Supervivientes’. No quiere regresar a España y está haciendo todo lo posible para protagonizar espectáculos que sean atractivos para los espectadores. En un momento dado confesó que se sentía atraída por Javier Ungría, novio de Elena Tablada. La diseñadora de joyas le ha recomendado que se fije en otro hombre, pues su experiencia con el empresario no ha sido favorable.

Laura Matamoros recibe serias acusaciones

No son pocos los que han acusado a Laura Matamoros de estar recibiendo un trato de favor por parte de ‘Supervivientes’. Tampoco ha ayudado que Carmen borrego haya compartido la conversación que tuvo con ella antes de marcharse a Honduras. La hermana de Terelu Campos insiste en que Laura no tenía interés en el programa, por eso no entiende su cambio de comportamiento. «Me la encontré en maquillaje tres días antes de irme y me dice ‘tú estás loca, yo no me vuelvo a ir allí ni loca’. Pero entiendo que tiene un contrato de confidencialidad y por eso me mintió, es la única cosa que se me ocurre».

Carmen ha sido una de las grandes estrellas de la edición e insiste en que posee muchos datos que sorprenderían a la audiencia, pero prefiere guardar silencio porque no quiere perjudicar al concurso. Según cuenta, descubrió que Laura Matamoros estaba en la isla mucho antes de que el programa lo hiciera público. El objetivo era que los participantes no supieran de la existencia de Laura, pero la sorpresa terminó filtrándose. «Hay cosas que no se pueden contar. Yo sé lo de Laura muy pronto cuando estoy en ‘Supervivientes’. Muy pronto», ha comentado al respecto.

Kiko Matamoros, muy agradecido con sus fans

Carmen Borrego tiene razón en algo: hay cosas que no se saben. Es cierto que se han puesto en circulación algunas noticias que no se ajustan a la verdad, como por ejemplo las condiciones que puso Laura Matamoros para ser concursante de ‘Supervivientes’. En su momento dijeron que Laura había exigido que su padre le defendiera en plató. Sin embargo, Kiko Matamoros continúa vetado en Telecinco y no ha participado en ningún espacio para dar la cara por su hija. También aseguraron que la creadora de contenido había prohibido que Makoke estuviera en los debates, pero el tiempo ha demostrado que esto no es así.

Makoke colabora activamente en los programas que giran alrededor de ‘Supervivientes’, de hecho ha cortado su amistad con Lorena Morlote porque se siente profundamente traicionada. La peluquera se ha convertido en íntima de Laura, quien a su vez es rival de Makoke. Esa es la razón por la que la andaluza no quiere saber nada de Morlote.

A pesar de que Kiko Matamoros está disfrutando de este espectáculo desde la distancia, ha publicado un mensaje en sus redes sociales para agradecer a sus fans todo lo que están haciendo por Laura. Kiko ya no tiene poder dentro de Telecinco, pero continúa siendo un rostro influyente para la cadena y sus palabras generan bastante repercusión. Cuando se enteró de que ‘Supervivientes’ iba a repescar a un concursante pidió que la elegida fuera su hija y los espectadores han cumplido con su deseo.