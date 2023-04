Lara Álvarez habla otra vez de su embarazo: «Ha cambiado mi vida»

¿Por qué todo el mundo está hablando de Lara Álvarez? La presentadora habló de sus ganas de quedarse embarazada y mucha gente piensa que ha abandonado ‘Supervivientes’ para cumplir su sueño. Lo cierto es que habrá que esperar un tiempo hasta escuchar la gran noticia. De momento solo sabemos que Lara no quiere seguir en el concurso de supervivencia porque tiene otros proyectos en mente y considera que no son compatibles con el programa. Asegura que es un trabajo que ha cambiado su vida, pero promete que necesita cambios.

Lara Álvarez ha hablado muy claro sobre el asunto. “Creo en firmemente en la evolución. Trabajo en la evolución, esos son los motivos reales, no hay más. Hay ciclos de la vida que se completan y hay que seguir adelante con ilusión y nuevas expectativas”, explicó en sus redes sociales. Eso sí, ha dejado muy claro que está profundamente agradecida a los responsables de ‘Supervivientes’ porque en su momento le dieron una oportunidad de oro. Oportunidad que supo aprovechar porque en estos momentos es una de las presentaras más importantes de Mediaset.

Todo sobre el embarazo de Lara Álvarez

La presentadora se pronunció sobre el tema del momento y aseguró que no dejaba ‘Supervivientes’ porque estuviera embarazada. Reconoció que tenía ciertas ganas de ser madre, pero no las suficientes como para dar el paso. Por eso prefiere esperar y no precipitarse. “Sí, me gustan muchos los niños. Si la pregunta es si quiero ser madre, la respuesta es que estoy más cerca del sí que del no, pero no me lo tomo como una decisión urgente”, ha explicado en su Instagram. También ha matizado que tiene todo controlado porque ha recurrido a una técnica que le permitirá dar el paso cuando se sienta realmente preparada.

“Una de las mejores decisiones que tomé en mi vida fue la de congelar óvulos. A veces uno no tiene muy claro si quiere ser madre, el reloj biológico juega en tu contra y el momento profesional te influye y añade presión. Por eso es bueno tener esa opción ahí sin esas prisas”. Álvarez tiene claro que no tomará la decisión si no está completamente convencida, de ahí que haya esperado tanto tiempo. Sabe que cuando dé el paso no tendrá problemas, así que no se siente presionada.

Las palabras de la presentadora

Lara Álvarez ha dejado claro que ‘Supervivientes’ ha cambiado por completo su carrera profesional, por eso siempre guardará un recuerdo fantástico del concurso. Lo único que pasa es que necesita hacer cambios para evolucionar, por eso este año no ha querido viajar a Honduras. Pero eso no quiere decir que esté molesta con los directores del programa. Todo lo contrario. “Uno se tiene que mover para que el cambio sea posible. Es un momento emocionante, pero claro que echaré mucho de menos ‘Supervivientes’. Fue el programa que marcó mi carrera, y que cambió mi vida”, ha dicho concretamente.

Lara quiere ser mamá

La verdad ya ha visto la luz. Lara Álvarez por un lado ha dejado claro que quiere ser madre en un futuro y por el otro que no ha dejado ‘Supervivientes’ por ningún motivo oscuro. Muchos pensaron que abandonaba el programa para tener un hijo o que incluso estaba embarazada, de ahí que no pudiera viajar. Pero no. Nada es verdad. Lo único cierto es que Álvarez tiene los óvulos congelados y dará el paso cuando encuentre una buena oportunidad.