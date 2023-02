Lara Álvarez suelta la bomba y habla sobre su embarazo

Lara Álvarez ha soltado una bomba y se ha sincerado totalmente sobre su embarazo y el que puede ser el hombre de su vida. La presentadora que ha dejado ‘Supervivientes’ está centrada en ella misma y en nuevos proyectos profesionales. Con su trabajo ha conseguido hacerse un nombre entre los mejor pagados de la televisión. Un trampolín que le ha servido para conocer a hombres conocidos con los que ha mantenido relaciones, aunque no ha conseguido formar una pareja estable o tener hijos. Álvarez a sus 36 años está preparada para dar el siguiente paso.

El embarazo de Lara Álvarez y el hombre de sus sueños

La presentadora Lara Álvarez no ha tenido mucha suerte en cuanto a hombres se refiere. Ha estado con nombres conocidos como Andrés Velencoso o Fernando Alonso, pero no ha conseguido una relación duradera. En estos momentos se encuentra en pleno parón de su carrera profesional. En el programa Socialité ha abierto por completo su corazón.

Lara está según ella, más cerca de ser madre que de no serlo. A pesar de que no ha encontrado al hombre para hacerlo. No ha tenido buena suerte en el amor, pero eso no le impide plantearse en un futuro ser madre. Ha apostado por la congelación de óvulos, de esta forma no siente la presión ni el paso del tiempo.

Podrá ser madre cuando ella decida. No necesitará a un hombre y, además, el tiempo, no es un factor importante. A partir de los 35 años la producción de óvulos es menor, con lo cual, se necesitan más esfuerzos para conseguir ser madre. Estos esfuerzos se multiplican a los 40, aunque en el caso de Lara con los óvulos listos, no tendrá este problema.

Tal como dice ella misma: “Es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida porque nunca se sabe lo que te va a deparar el futuro, pero así no sientes la presión añadida del paso del tiempo biológicamente hablando”. También ha dado una pincelada del que considera que puede ser el hombre ideal.

Un ideal que Lara Álvarez tiene muy claro: “alguien que no necesita de nadie para ser feliz, que se sienta completo por sí mismo”. Un hombre que como ella tenga las ideas muy clara y sepa bien quién es y no necesite a nadie. Unas condiciones que parece que pocos pueden obtener en este momento.