Lara Álvarez y sus ‘sentimientos encontrados’ en una esperada reaparición lejos de Supervivientes

Pese a permanecer ajena a todo lo que gira en torno a Supervivientes, Lara Álvarez parece estar viviendo uno de los momentos más felices de su vida. Era hace tan solo unos meses cuando la presentadora expresaba su deseo de distanciarse del reality más extremo de Telecinco para descansar y así volver con más fuerza que nunca de cara al futuro, motivo por el que se ha propuesto recargar pilas viajando de nuevo al otro lado de charco, aunque a un paraje que poco tiene que ver con los Cayos Cochinos.

Este no es otro que Costa Rica. A través de sus redes sociales, la comunicadora ha hecho partícipes a sus dos millones de seguidores de todos y cada uno de sus movimientos en parajes como Monteverde, La Fortuna o el Volcán Arenal. Una serie de enclaves de los que se lleva recuerdos de lo más sanadores y beneficiosos de cara a sus vivencias futuras: «Gracias Costa Rica, gracias a su gente que derrocha amor por los poros… Estoy AQUÍ, PRESENTE, algo que no recordaba sentir desde hace mucho tiempo y es gracias a vosotros. Cuánto estoy aprendiendo de cada una de las personas que este país de buena vibra infinita está poniendo en mi camino. Como me dijeron ayer: ‘Si fluye, es porque tú lo haces posible QUE FLUYA! Gracias por vuestros mensajes de cariño. Leeros y compartir con vosotros también ha ‘apapachado’ mi alma. Os deseo de corazón que viváis vuestra vida y que sea PURA VIDA», escribía en su cuenta de Instagram, visiblemente contenta y dejando entrever que había tenido oportunidad de vivir ciertos momentos que, de estar trabajando en Honduras, no hubiera podido experimentar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lara Álvarez (@laruka)

Hace tan solo unas horas, Lara reaparecía radiante en la capital después de haber regresado de su viaje a Costa Rica. Ataviada con un total look en color negro y una gorra combinada con unas gafas de sol con las que resultaba complicado ver su rostro con claridad, la ex de Fernando Alonso esbozaba una sonrisa de oreja a oreja con la que demostraba haber disfrutado al máximo de su experiencia en el país en cuestión, aprovechando además para saludar a los medios de comunicación que estaban haciéndola fotos mientras hacía la compra.

Sin embargo, cabe destacar que la de Gijón aún no se ha pronunciado sobre nada relacionado con la edición de Supervivientes que se está emitiendo y en la cual cedía su testigo a Laura Madrueño, la cual está ejerciendo como nueva mano derecha de Jorge Javier Vázquez desde Honduras a las mil maravillas. No obstante, se espera que, de cara a los próximos programas en los Cayos Cochinos, Álvarez recupere su puesto como presentadora tal y como ella misma tenía intención de hacer hace tan solo unas semanas ya que, de no ser así, marcaría el fin de una era en torno al espacio televisivo de la cadena de Fuencarral.