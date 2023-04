Adiós a estos tres grandes rostros de Mediaset

Hace unos años Mediaset era el grupo de comunicación más fuerte del momento, pero la situación ha cambiado radicalmente. La competencia ha ido ganando terreno y los responsables de la empresa están haciendo bastantes cambios. Los expertos señalan a algunos programas como ‘Sálvame’, pero el problema va mucho más allá. Los datos de audiencia del resto de espacios cada vez son más discretos y solamente hay un formato que se mantiene: ‘El Programa de Ana Rosa’.

Paolo Vasile ya no es el consejero delegado de Mediaset, ahora ha tomado las riendas Borja Prado y está esforzándose mucho para que todo vuelva a la normalidad. En estos momentos la situación es muy tensa, pero los nuevos directores del grupo confían en que todo saldrá bien. Ha salido publicado que hay tres nuevos despidos, aunque en esta ocasión no son rostros conocidos. Son profesionales que trabajaban detrás de las cámaras en puestos importantes y que ahora han perdido sus privilegios.

Las tres personas afectadas

La marcha de Paolo Vasile ha supuesto un antes y un después. Todo el mundo quiere saber qué hay detrás de esta decisión, pero el italiano no ha dado demasiadas explicaciones. Lo único que está claro es que todos los que han trabajado con él guardan un recuerdo fantástico. Jorge Javier Vázquez ha llegado a decir que para él era como su padre, por eso le afectaban tanto las discusiones que tenían. El presentador reconoce que estuvo a punto de abandonar Mediaset porque Paolo le retiró la palabra.

Ha salido publicado que Paolo Vasile no es el único que ha cambiado de vida. Hay otros tres directivos de Mediaset que también han sido relegados de sus puestos. Estamos hablando de Mariano Blanco, responsable de Actualidad, Miguel Santiago Vila, director de Nuevos Proyectos y Baldomero Toscano, productor de programas de Mediaset. Este trío ha jugado un papel fundamental durante el mandato de Paolo, pero ahora tendrán que empezar una nueva aventura. Esta vez no podrán resguardarse detrás del italiano porque este ya no está en activo.

Mediaset está sufriendo muchos cambios

Los tiempos han cambiado. Hace unos años ‘Sálvame’ era uno de los grandes activos del grupo, de hecho se emitía 7 veces a la semana. A los programas diarios había que sumar un especial el viernes y otro el sábado. El público parece haberse cansado. El espacio todavía tiene mucha repercusión, pero cada vez genera menos interés. Se ha llegado a rumorear que lo van a cancelar y que van a poner una serie, imitando así el modelo que tiene Antena 3. De momento todo son rumores, rumores que llevan mucho tiempo y que nunca terminan de hacerse realidad.

¿Quién es el responsable de la crisis?

Los expertos lo tienen claro. Fechan el cambio a raíz de la reaparición de Rocío Carrasco. Cuando la hija de Rocío Jurado empezó a trabajar con La Fábrica de la Tele todo fue a peor. Esta productora controlaba gran parte de la parrilla de los programas de Telecinco, por eso ha bajado tanto la audiencia. También hay quien dice que el formato ‘Sálvame’ está muy desgastado. Eso sí, no podemos negar que todavía sigue siendo exitoso. Es cierto que no lidera, pero sigue generando datos rentables, por eso los nuevos directores no lo han cancelado. Eso sí, ya no pueden hablar de Rocío Carrasco, ¿por qué será?