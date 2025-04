La predicción de las Cabañuelas de Jorge Rey revienta el verano, nos esperan vientos continentales y tormentas que pueden cambiarlo todo. Tenemos por delante una serie de elementos que pueden ser esenciales y hasta la fecha no habíamos ni esperado. Por lo que, hasta el momento no teníamos ninguna duda de lo que podría pasar en un verano en el que esperamos más estabilidad de la que hemos tenido en estos días de primavera.

Los vientos continentales y las tormentas se han convertido en el gran enemigo de esos días de playa que podemos descubrir y que quizás hasta ahora no habíamos ni esperado. Por lo que, quizás hasta la fecha no nos habíamos dado cuenta de lo que podría pasar. Son tiempos de apostar claramente por algunos detalles que serán los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Un cambio de ciclo que Jorge Rey puntualiza, adelantándose al resto de forma extraordinaria. Los expertos, como él, no dudan en apostar claramente por una serie de elementos que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante y pueden ser espectaculares.

Vientos continentales y tormentas

Las tormentas parece que son una tendencia que nos durará gran parte del año, tenemos por delante una serie de elementos que pueden ser los que marquen unos días cargados de actividad. Por lo que, quizás ha llegado el momento de apostar claramente por una serie de elementos que serán esenciales.

Estos días de primavera hemos visto prácticamente de todo, con ciertas novedades que han acabado siendo las que nos han acompañado en unas jornadas plagadas de acción. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por ciertos elementos que serán esenciales.

Es importante tener en mente algunos elementos que hasta la fecha nunca hubiéramos esperado, con la mirada puesta a ciertas novedades que son esenciales. El joven, que predijo con exactitud la llegada de Filomena, parece que tiene novedades para un verano 2025 que difícilmente olvidaremos.

Jorge Rey fue el único que nos dijo antes que todos lo que estaba a punto de pasar en esta primavera en la que las lluvias han acabado siendo una dura realidad. Lo que tenemos por delante son una serie de cambios que nos trasladarán a lo habitual o más común, ciertas tormentas y vientos continentales que serán una constante.

El verano está más cerca de lo que nos imaginamos y Jorge Rey ya ha empezado a darnos señales de cambios, en especial si tenemos en cuenta lo que está a punto de pasar en estos últimos días. Tendremos que afrontar una situación del todo inesperada que puede ser esencial en estos días.

Tal y como nos explica este joven: «Marzo ventoso y abril lluvioso sacan a mayo florido y hermoso». Por lo que, quizás tenemos que prepararnos, de momento, para una entrada de año diferente. Los expertos de la AEMET, de momento, ven algunos cambios que pueden ser esenciales en estos días que tenemos por delante: «Tras el probable acercamiento de la baja Atlántica a la península, los cielos estarán nubosos en el tercio oeste peninsular con precipitaciones, mas importantes durante la segunda mitad del día, y en general débiles, aunque ocasionalmente moderadas o fuertes, con tormentas y con acumulados importantes en el interior norte de Galicia. En el resto habrá intervalos nubosos con nubosidad baja en el levante peninsular y zonas próximas del interior sin descartar alguna llovizna débil. En Canarias intervalos nubosos en las islas de mayor relieve, sin descartar alguna lluvia débil, y poco nuboso o despejado en el resto».

Siguiendo con la misma previsión: «Temperaturas máximas en descenso en el suroeste peninsular, litoral gallego e islas Canarias y en ascenso en el resto. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el extremo noreste peninsular, en el suroeste, en el oeste de Galicia y en las islas Canarias mientras que en el resto habrá ascensos que serán ligeros o poco significativos en el centro de la Península. Soplarán vientos entre flojos y moderados del este y componente sur, que en Alborán llegarán a tener intervalos de fuerte y rachas muy fuertes que irán amainando a partir de la mañana. También serán probables en la primera mitad del día rachas fuertes en zonas del extremo sur de Andalucía. En el valle del Ebro, vientos de componente sureste que podrían ser localmente fuertes y con rachas muy fuertes en el cantábrico oriental. En Canarias soplarán vientos moderados de componente noroeste amainando al final de la mañana y rolando a componente oeste en las islas occidentales».

Las alertas estarán activadas en estos puntos del país: «Precipitaciones localmente fuertes, con tormentas y acumulados importantes en el interior norte de Galicia. Rachas ocasionalmente fuertes Alboran, interior del extremo sur peninsular y cantábrico oriental».