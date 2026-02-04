Javier Cremades: «Hay que volver a limitar el poder como garantía esencial de la democracia»

El Consejo General de la Abogacía Española acogió ayer la presentación del libro Sobre el imperio de la ley, del abogado Javier Cremades presidente de la World Jurist Association y la World Law Foundation, en un acto que fue más allá de la mera presentación editorial para convertirse en un espacio de reflexión compartida sobre la vigencia del Estado de Derecho y los desafíos que afronta la democracia constitucional.

El encuentro reunió a destacadas figuras del ámbito jurídico e institucional, entre ellas el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; y el catedrático de Derecho Constitucional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional, Manuel Aragón Reyes, junto a la intervención en vídeo del profesor Dr. Stephan Harbarth, presidente del Tribunal Constitucional Federal de Alemania, quienes aportaron distintas miradas sobre los principales ejes de la obra y su relevancia en el contexto actual. La conversación estuvo moderada por María Rey, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, quien condujo el diálogo hacia una reflexión clara y accesible sobre cuestiones que afectan directamente a la convivencia democrática.

A lo largo del acto, se subrayó que el imperio de la ley no es un «principio abstracto» ni una «realidad garantizada de forma automática», sino una construcción que exige «vigilancia constante, respeto institucional y compromiso cívico». Las intervenciones pusieron el acento en la importancia de la separación de poderes, la seguridad jurídica y el papel de la abogacía en la defensa de los derechos y libertades fundamentales, así como en los riesgos que suponen la deslegitimación de las instituciones, la erosión de la confianza ciudadana y la polarización política.

Por su parte, Javier Cremades explicó que la obra nace de la preocupación por los procesos de desgaste progresivo del Estado de Derecho, que no siempre se manifiestan de forma abrupta, sino a través de dinámicas aparentemente formales que pueden vaciar de contenido los principios constitucionales. El autor defendió la necesidad de recuperar una comprensión compartida de la ley como límite al poder y garantía esencial de la democracia, y la urgencia de estimular el debate cívico y facilitar herramientas para identificar cómo se producen transformaciones profundas y aparentemente indetectables que debilitan el Estado de derecho.

El libro Sobre el Imperio de la Ley de la editorial Galaxia Gutenberg, se presenta como una aportación al debate público y jurídico, y como una invitación a una reflexión serena y rigurosa sobre la centralidad de la ley en las sociedades democráticas. La obra ha sido prologada por Stephen Breyer, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos (1994-2022), y su epílogo ha estado a cargo de Stephan Harbarth, actual presidente del Tribunal Constitucional Federal de Alemania.