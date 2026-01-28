Pumpido contra su propia doctrina: quiere resolver el caso de García Ortiz pese a estar en funciones

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, va a tener sobre la mesa en aproximadamente un mes, el recurso de amparo que quiere presentar el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz contra la sentencia que le condenó por revelación de secretos. Varios de los magistrados del tribunal de garantías constitucionales advierten que están dispuestos a recordarle su propia doctrina, la misma que repitió a su antecesor, Pedro González-Trevijano, y que consistía en que «estando en funciones la tercera parte de los magistrados, no se debe entrar a debatir asuntos de gran calado».

Fuentes del Tribunal Constitucional aseguran que, pese a que Conde-Pumpido ha comentado su decisión de inhibirse en el momento en que se reciba el recurso de García Ortiz, ya está dando por hecho que el asunto se abordará estando él en el tribunal, pese a que su mandato expiró el pasado mes de diciembre.

En los tiempos en los que su antecesor, González-Trevijano, ocupaba su lugar y él formaba parte de la minoría dentro de este órgano constitucional «él no paraba de recordarle que no debían abordarse asuntos de enjundia o de gran calado, puesto que correspondía a otros representantes, que no estuviesen en funciones, hacerlo» asegura un miembro del alto tribunal.

Sus detractores dentro del TC afilan los cuchillos y aseguran que le recordarán que ni siquiera debería darse el debate sobre la admisión a trámite o no del recurso de García-Ortiz, ya que lo consideran conflictivo desde su inicio. Y se quejan de que su abstención anunciada se corresponde a un «conflicto de intereses», tal como ya alegó en el recurso presentado por la también ex fiscal general Dolores Delgado «y no a su voluntad de aplicarse su propia medicina, la que siempre pretendió aplicarle a su antecesor».

El calendario

Según los cálculos de las fuentes consultadas, el recurso de amparo de Álvaro García Ortiz podría llegar tras el previsible último jarro de agua fría procedente del Tribunal Supremo que, con casi toda probabilidad, rechazará el incidente de nulidad que presentó el ex Fiscal General, ante el Tribunal que le condenó. «A finales de febrero o principios de marzo- asegura un magistrado del Constitucional- vamos a tenerlo sobre la mesa».

En caso de abordarse el asunto, tal como dan por hecho que sucederá fuentes del propio TC, la inhibición de Conde-Pumpido no supone un problema para la defensa de las tesis gubernamentales, ya que, según se produce repetidamente en cada votación que se lleva al Pleno, los partidarios de las tesis del Gobierno de Pedro Sánchez, encabezados por Cándido Conde-Pumpido suman siete votos frente a los cinco contrarios. En caso de inhibirse el presidente, el bloque que encabeza Pumpido seguiría contando con un voto más.

Estas mismas fuentes descartan que, en todo caso, la renovación de los cuatro miembros del Tribunal Constitucional pendiente de acometerse por parte del Senado y que afecta a Conde-Pumpido junto a otros tres magistrados, se vaya a producir, en el mejor de los casos hasta pasados todos los compromisos electorales que hay por delante en el panorama político, tras las elecciones en Aragón, Castilla y León, y, por último, en Andalucía, es decir, que esperan que no se acometa en ningún caso esa renovación hasta después del verano.