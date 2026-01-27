Juan Franco, ingeniero industrial especializado en infraestructuras ferroviarias, asegura que no volverá a viajar en tren hasta que se resuelva el problema de las vibraciones detectadas en las vías. Su postura es tajante: «Prefiero el avión, ahora mismo no me genera confianza». Para él, las sacudidas que han denunciado numerosos usuarios no son un detalle menor, sino una señal de alerta clara.

Las vibraciones en el AVE no son normales

Franco explica que cualquier vibración debe analizarse con la misma seriedad que un ruido extraño en un coche. «Cuando algo vibra es porque ha cambiado alguna condición», señala. Según su criterio, esas alteraciones nunca son casuales y siempre indican un desajuste estructural o mecánico que debe investigarse a fondo antes de que derive en un problema mayor.

Tras examinar la imagen de la vía difundida tras el accidente, el ingeniero afirma que el origen del fallo es evidente. A su juicio, el carril ya presentaba holguras previas al siniestro, algo que se aprecia tanto por la forma del daño como por el desgaste visible. «El bisel que aparece es consecuencia directa del impacto continuado de las ruedas», sostiene, convencido de que la vía no estaba en condiciones óptimas antes del suceso.

La zona de soldadura, el punto crítico

El especialista recuerda que el punto más vulnerable de un carril suele ser la zona de soldadura, donde las probabilidades de rotura son mucho mayores que en otros tramos. Además, advierte de un factor poco conocido: las vías recién instaladas también presentan mayor riesgo de fallo si no se revisan con especial atención durante sus primeras fases de uso.

Franco atendió a Antena 3 para opinar sobre lo sucedido en Adamuz y la situación del AVE en España. Para él, el problema de fondo es la falta de control preventivo. Utiliza de nuevo el ejemplo del automóvil para explicarlo: hay mantenimientos que se hacen antes de que algo falle, y otros que llegan cuando el daño ya está hecho. «La supervisión es esencial», insiste. Del mismo modo que un conductor acude al taller cuando se enciende un testigo, las infraestructuras ferroviarias deben revisarse ante cualquier anomalía. En su opinión, una vigilancia adecuada de la vía podría haber evitado el accidente.