Una influencer suelta la bomba y carga contra Laura Escanes: «Empezó a…»

Laura Escanes, una de las influencers más reconocidas en redes sociales, ha protagonizado durante años distintos titulares, mayormente relacionados con su vida sentimental. Aunque suele rodearse de amigos muy discretos, ha salido a la luz una inesperada enemistad con otra conocida creadora de contenido: Carla Barber. El roce entre ambas no es nuevo. La historia detrás de su mala relación se remonta al año 2018, cuando un comentario en redes sociales encendió la chispa de la discordia.

El enfrentamiento entre Laura Escanes y Carla Barber comenzó hace más de cinco años, cuando la empresaria publicó en su cuenta de Instagram una imagen de Jessica Goicoechea, antes y después de someterse a procedimientos estéticos. Carla preguntó a sus seguidores qué retoques creían que se había hecho la modelo. Esta publicación no pasó desapercibida para Laura Escanes, quien es íntima amiga de Goicoechea y la defendió en los comentarios con un mensaje hacia Barber, cuestionando su ética profesional.

La catalana escribió: «Si fueras su doctora, podría llegar a entender que publicaras esto… pero solo veo ganas de que la gente hable en tu foto. Nadie mejor que ella sabrá qué es lo que se ha hecho o ha dejado de hacer… pero si no lo cuenta ella ¿por qué lo cuentas tú?». Este comentario despertó el malestar de Carla, quien ya no quiere saber nada de su compañera.

Ha estallado el bombazo definitivo

Durante una entrevista en el pódcast ‘Better’, Carla Barber volvió a hablar del origen de su enemistad con Laura. Según cuenta, en 2018 no tenía ningún problema con la influencer hasta que «empezó a escribir de todo, a meterse conmigo». Carla aseguró que desde ese momento el mal rollo entre ellas quedó instaurado, tanto que, hasta la fecha, no se saludan cuando coinciden en eventos.

Durante la conversación, la doctora mostró su descontento con la intervención de Escanes en aquel entonces, insinuando que la influencer reaccionó sin tener relación alguna con ella. Ha explicado que jamás había conocido a Laura en persona y que esta la había juzgado sin motivo aparente.

La polémica persigue a Carla Barber

Carla Barber no es ajena a las controversias en redes sociales. Además de ser una reconocida doctora en cirugía estética, conocida por realizar retoques a celebridades, su vida personal también ha sido objeto de atención pública. Ha tenido romances con figuras como Álvaro Morata y Diego Matamoros, así como con el doctor Camilo Esquivel y el empresario francés Joseph, quienes han sido parte de su trayectoria pública en las redes sociales.

En la entrevista con ‘Better’, la empresaria también ha hablado de otras relaciones pasadas y personas con quienes ha tenido problemas, como Diego Matamoros, sobre quien dijo no tener la mejor de las opiniones. Estos comentarios, sumados a su declaración contra Laura, demuestran que la verdad siempre termina saliendo a la luz.

Laura Escanes dio la cara por Jessica Goicoechea

Laura Escanes ha demostrado en diversas ocasiones que no duda en alzar la voz para defender a su entorno, aunque eso le genere fricciones sus compañeros. Además de ser amiga íntima de Jessica Goicoechea, tiene un entorno que le respalda en todas sus polémicas.

Sin embargo, la relación que alguna vez tuvo con su ex representante y amiga, Ari Bueno, parece haber llegado a su fin. Ya no cuenta con ella para que le ayude a luchar contra Carla Barber.

El conflicto entre las creadoras de contenido ha generado reacciones entre los seguidores de ambas, con comentarios divididos entre quienes apoyan a una u otra. Mientras algunos respaldan la postura de Escanes como amiga leal, otros consideran que Barber tiene razón en mostrarse ofendida.

Por el momento, tanto Laura Escanes como Carla Barber parecen firmes en sus posturas. La mención de este conflicto en el pódcast indica que la doctora no tiene intenciones de limar asperezas, mientras que Escanes ha optado por no pronunciarse al respecto públicamente. La posibilidad de una reconciliación parece poco probable, ya que ambas han demostrado estar cómodas en sus respectivos círculos de amistades. No obstante, el tiempo puede traernos alguna que otra sorpresa. Por ejemplo, hasta hace poco nadie podía imaginar que Laura hablase claro de su mala relación con Álvaro de Luna.

La ex de Risto Mejide se enamoró de Álvaro, conocido por su destreza en el mundo musical. Hasta la fecha, la modelo se había mantenido estricta y no hablaba de su vida privada, pero de un tiempo a esta parte ha hecho algunas declaraciones que demuestran su malestar con el artista. Por ese motivo no son pocos los que piensan que Escanes podría contestar a Carla en cualquier momento.