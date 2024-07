Jessica Goicoechea se convierte en conejita de Playboy: la novia de Bartra incencia las redes

Jessica Goicoechea, pareja de Marc Bartra, ha vuelto a incendiar las redes sociales protagonizando la portada de la revista Playboy. Se trata de una colaboración de la conocida publicación con su marca de ropa de baño, llamada Goi. «Finalmente está aquí. Nuestra primera colaboración PLAYBOY x GOI i ya está disponible. Una colección de edición limitada hecha en España con 14 conjuntos icónicos que están esperando para formar parte de tu armario de verano», dice la marca en sus redes.

Una Jessica Goicoechea que hace unas semanas también dio mucho que hablar tras su paso por La Resistencia por las preguntas clásicas sobre el número de relaciones sexuales que se han tenido durante los últimos 30 días y el dinero que hay en su cuenta bancaria. Unas cuestiones que Jessica Goicoechea respondió sin ningún tipo de filtros. «He estado la mitad del mes en Bali, por lo que no he visto a mi pareja», comentó la influencer. «Paja allí cuenta más que en España. En Bali masturbarse puntúa 0,8», le avisó David Broncano. Ante ello, la invitada del programa fue sincera y admitió que no lo tuvo nada fácil durante su viaje.

«Íbamos un grupo de seis personas, por lo que tenía muy poca intimidad, y cuando la necesitaba, que era pocas veces, cerraba las cortinas y la puerta. Tampoco se podía hacer mucho ahí con tanta gente», afirmó. Fue entonces cuando la empresaria miró hacia el palco del teatro Príncipe Gran Vía, donde estaba su pareja, el futbolista Marc Bartra. «Nos hemos visto unas diez veces, así que 16 puntos», respondió con complicidad. El deportista, lejos de quedarse callado, también habló del tema. «Nos habremos visto este mes, que llevamos 15 días, unos diez. Tenemos una norma, cada día que nos vemos, suma un punto, y si ese día estamos cansados, al día siguiente, doble», confesó el jugador del Real Betis Balompié.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jessica Goicoechea. (@goicoechea)



Jessica Goicoechea se vio envuelta en una polémica por su pasado y presente sentimental. La modelo participó en el último capítulo del podcast La Futura, en el que habló sobre cómo conoció a Marc Bartra. En esta conversación, la influencer no logró recordar con mucha seguridad la fecha en la que ambos iniciaron su romance. Cuando fue preguntada por la presentadora sobre esto, la modelo miró hacia otra persona de la sala antes de decir que llevan dos años juntos. Detalle que llamaba

En ese sentido, Goicoechea aclaró que, aunque haya dado esa fecha como punto de inicio de su relación, no se trata de una fecha totalmente fija, dado que incidió en que se conocieron antes de que pudieran poner una etiqueta o nombre a lo suyo. «Tampoco sé desde cuándo lo puedo empezar a contar porque claro, desde que nos conocimos… Nos conocimos, pero no empezamos nada serio hasta después de un tiempo. Entonces no sé», explicó. Tras esta intervención, Goicoechea ha vuelto a pronunciarse para zanjar todo tipo de rumores sobre una posible infidelidad por parte del futbolista a la periodista.

«No me gusta tener que dar explicaciones de más, pero dada las últimas noticias me veo en la obligación de aclarar varios puntos», comenzó diciendo. «Mi relación con mi actual pareja se inició cuando los dos estábamos solteros. Y libres de conocernos», matizaba antes comentar que «jamás de los jamases me involucraría en medio de un matrimonio y menos habiendo hijos de por medio». «Me parece una falta de respeto que se especule de algo así, habiendo niños de por medio, solo por no saber mencionar una fecha», finalizaba.