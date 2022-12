La impresionante imagen de Carmen Lomana antes de operarse la cara

Carmen Lomana tiene 74 años, aunque no lo parezca el DNI no engaña, esta mujer está más joven ahora que cuando se casó hace más de medio siglo. La vida de Carmen Lomana ha estado marcada por el lujo y el estilo. Parece que ha hecho un pacto con el diablo, en lugar de sumar años los va restando si vemos las fotos de ahora y de hace unas décadas. Lomana se hace cada vez más joven en lugar de más vieja, puede presumir de un rostro y un físico de una mujer de 30, aunque tiene más de 70.

Carmen Lomana era así antes de operarse la cara

Os voy a regalar a mis seguidores algo muy íntimo una foto de mi boda. Con mi adorado guillermo QPD. pic.twitter.com/lNKal0YKH3 — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) November 20, 2013

El estilo de Carmen Lomana es de lo más natural, ella defiende una y otra vez que jamás se ha operado, aunque por las fotos de su boda parece que se ha sometido a algún retoque que otro. Es una mujer de 74 años que aparenta 34 y no es de extrañar si tenemos en cuenta lo mucho que se ha cuidado durante toda su vida.

La buena alimentación y el ejercicio físico son claves para mantenerse en forma, también evitar el estrés y cuidarse al máximo con la ayuda de los mejores especialistas. Su icónica melena rubia se ha mantenido inquebrantable en décadas. Es el símbolo de unos cuidados que se realiza de forma semanal tal como vemos en sus redes sociales.

Lomana es un ejemplo a seguir para jóvenes y no tan jóvenes. Cuidarse tal y como ha hecho ella le ha servido para ser un rostro que parece que no está destinado a envejecer. La Cher Española tiene su edad, menos operaciones estéticas y un rostro y piel envidiables. No es de extrañar que cause furor en redes sociales y en los programas en los que participa.

View this post on Instagram A post shared by @carmen_lomana

Carmen ha conseguido hacerse un hueco en la televisión desde que se presentó en un programa contando su glamurosa vida. Ahora es colaboradora de varios programas y medios, demostrando que está en plena forma, no solo física, sino también a nivel de actividad, no está dispuesta a detenerse.

En una foto colgada en recuerdo de su marido fallecido vemos a una Lomana que no parece ella. Más joven, pero con unos rasgos que con la edad se han ido afinando. Parece la hermana de Carmen, pero es ella, esa joven que en esa foto no sabría la fama que estaría dispuesta a conseguir.