La impactante imagen de una famosa de Telecinco: su Rottweiler le hizo esto en la cara

Nuestros influencers tienen por costumbre compartir parte de su vida en las redes y eso es lo que ha hecho la protagonista de esta noticia. Ha desvelado que su mascota le ha mordido en la cara durante un juego y le ha hecho “una brecha profunda”. ¿De quién estamos hablando? Antes de desvelarlo debemos tener en cuenta un punto importante. La situación está controlada. Sus fans se han preocupado tanto que ella no ha tenido más remedio que dar nuevas explicaciones. Su novio se ha encargado de todo y le está dando “muchos mimos”.

Sofía Suescun desvela su secreto

Sofía Suescun es una de las influencers más cotizadas y hace años brillaba en los platós de Telecinco. Decidió orientar su carrera a las redes sociales y fichó por la agencia de tiene Dulceida. Cuando Mediaset descubrió esta estrategia la vetó y no se ha vuelto a hablar de ella, pero tampoco le hace falta. Su trayectoria en las redes está plagada de éxitos. Tanto que su novio, el colaborador Kiko Jiménez, también se ha animado a probar suerte en Instagram. Trabaja para la misma empresa, aunque dicen que ha tenido problemas por patrocinar el perfil de OnlyFans de Cristian Suescun, su cuñado. Recordemos que OnlyFans es una red de contenido erótico.

La ganadora de ‘Gran Hermano’ ha entablado una relación muy especial con sus seguidores, por eso se ha visto obligada a dar explicaciones. Lo comparte todo con ellos y ha estado un tiempo desaparecida, así que no ha tenido más remedio que contar lo que estaba pasando. “Chicos, perdonarme por la preocupación, pero la mía ahora mismo es más grande. Anoche tuve un pequeño percance con Marco (sin querer) y me hizo una brecha bastante profunda en la cara (solo por rozarme con el diente)”, explica.

El novio de Sofía está preocupado

Sofía Suescun es novia de Kiko Jiménez, concursante de varios programas de Telecinco y colaborador televisivo. En un primer momento nadie apostó por esta relación, pero ya llevan unos años juntos y nunca se ha escuchado que tengan problemas. Es cierto que Kiko entró en ‘GH VIP’ y entabló una amistad especial con Estela Grande, una de sus compañeras, pero todo quedó en eso. Tuvieron una pequeña discusión y fuera de cámaras lo solucionaron todo. Desde entonces no se ha vuelto a escuchar que la pareja corra peligro.

Kiko ha dado la cara por Sofía en todos los platós cuando esta todavía trabajaba en Telecinco. Ahora ha desaparecido de la cadena porque a Mediaset no le ha gustado que haya fichado por la agencia de influencers de Dulceida. Esto no ha servido de mucho porque Suescun sigue siendo un rostro bastante popular, por eso hay tanta preocupación. Ha intentado tranquilizar a sus fans asegurando que Kiko se estaba encargando de cuidar su herida.

Amante de los animales

“La veo muy fea (la herida), menuda pinta tiene”, le dice Kiko Jiménez a Sofía Suescun en un vídeo que ella ha publicado en Instagram. Sofía es una gran amante de los animales, tiene gatos y perros. El Rottweiler se llama Marco y ha sido con él con el que ha tenido el problema. Por suerte todo está controlado. Ha dejado claro que su perro nunca ha intentado hacerle daño.