El impactante antes y después de los concursantes de ‘Gran Hermano’ que no recordabas

La historia de ‘Gran Hermano’ la han escrito algunos concursantes como Kiko Hernández, Marta López o Nagore Robles. Ellos son los más famosos, los que se han quedado en Telecinco e incluso han llegado a presentar programas de máxima audiencia. Pero, ¿qué ha sido de aquellos que no han tenido la misma suerte?

Ha habido rostros muy importantes que en su momento acapararon la atención de todos y ahora no sabemos nada de ellos. Han cambiado de vida, de trabajo y de sentimientos. Ya no quieren saber nada de los medios. La fama no dura para siempre y ellos se han dado cuenta.

El gran cambio de Raquel Morillas

Raquel Morillas es una de las concursantes más famosas de ‘Gran Hermano’ porque protagonizó una historia de amor que ocupó las portadas de muchos medios. Incluso la periodista Chelo García-Cortés se interesó por este romance y eso que en aquella época estaba en Antena 3 y Raquel era un personaje de Telecinco. Ganó una barbaridad de dinero, se hizo muy famosa y estaba en todos los programas. ¿Qué ha pasado para que haya experimentado este gran cambio? Su experiencia al lado de su novia Noemí Hungría, también participante de ‘GH’ no salió bien.

La expareja tiene una relación pésima. Se intentaron reconciliar en un programa especial que organizó ‘Gran Hermano’, pero no lo consiguieron. Hay demasiado rencor entre ellas. Noemí tiene otra vida completamente distinta y ya no quiere saber nada de la prensa, pero Raquel sí ha hablado en alguna ocasión. Reconoció que estaba atravesando una etapa delicada, buscando otros proyectos. Ahora trabaja como vendedora de cupones de la ONCE y está enamorada.

Carolina Sobe pierde fuera en Telecinco

Otras de las grandes estrellas que ha dejado ‘Gran Hermano’ es Carolina Sobe. Ha participado en los mejores programas de Telecinco: ‘Supervivientes’, ‘Gran Hermano’ y ‘Sálvame’. De un momento a otro desapareció y ahora no se sabe nada de ella. Ha cambiado de vida, pero sigue mostrando parte de su privacidad en las redes sociales porque tiene muchos seguidores. ¿Qué le pasó? Una de las últimas cosas que se sabe sobre ella es que rompió su amistad con Nagore Robles. Eran íntimas y dejaron de serlo por una supuesta traición.

Pol Badía está irreconocible

En las últimas semanas se ha hablado mucho de Pol Badía, el concursante que enamoró a Adara Molinero en su edición de ‘Gran Hermano’. Después se convirtió en noticia porque empezó una relación con el Maestro Joao y le acusaron de estar haciendo un montaje. Pol se sentía muy cómo delante de las cámaras y de un momento a otro desapareció porque quiso cambiar de rumbo. Ahora responde a los periodistas que le preguntan por su pasado, pero no quiere estar en ningún espacio televisivo.

Javier Palomales, el más olvidado

¿Recuerdan a Javier Palomares? En su momento llamó la atención de todos porque tenía novia, se iba a casar con ella y el público insinuó que era homosexual. Lo último que se sabe es que se casó con su pareja. Fue bastante popular en Telecinco, pero de un momento a otro desapareció de los medios.