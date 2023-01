¡Hecho inédito! Esto es lo que ocurre en ‘La Ruleta de la Suerte’ y Jorge Fernández flipa

La ‘Ruleta de la Suerte’ ha vivido un hecho inédito, nunca un concursante había tenido un inicio tan malo. La suerte es una fuerza que puede moverse en todas las direcciones posibles. Quizá nadie podría esperar cómo un concursante lo hiciera tan mal, solo nos quedamos con los ganadores, pero por este programa pasan todo tipo de personas. Algunos están preparados para triunfar y ganar, pero otros no tienen la fuerza o los conocimientos o quizás la suerte de cara ese día. Desde casa se ve todo muy fácil, pero realmente no lo es.

Jorge Fernández flipa con este hecho inédito que ocurre en ‘La Ruleta de la Suerte’

Jorge Fernández lleva décadas presentando ‘La Ruleta de la Suerte’, hemos visto a este popular presentador ver de todo. De mister España a uno de los presentadores más cotizados, Fernández lo ha dado todo en un espacio en el que está cómodo y ha conseguido destacar. Sería difícil pensar en este programa sin él.

Más allá de su capacidad está su experiencia. Ha vivido infinidad de situaciones, pero jamás se hubiera imaginado una situación como la que vivió con Sergio, un concursante que le dejó casi sin habla al encontrarse con una prueba en la que la suerte, pero también la estrategia tienen mucho qué decir.

Este programa no son simples crucigramas, debemos tener en cuenta que hay varias letras que pueden ir formando palabras. Las pistas del presentador son fundamentales para saber qué letras decir en un panel. De esta manera se consiguen acumular premios y dinero, a medida que la ruleta va indicando la cantidad o el premio que el concursante consigue si su letra está en el panel.

Parece una mecánica sencilla, pero a Sergio, le costó un poco entender que había algunos elementos que no estaban bajo su control. Al inicio del panel es más complicado acertarlo, pero se ha visto de todo. una buena tanda de letras puede ayudar a descubrirlo a la primera, no ha sido el caso de este concursante.

En lugar de darlo todo en un panel, lo he perdido todo. Jorge Fernández no recuerda un inicio de programa peor que el de este hombre que no ha acertado ninguna. El presentador ha estado en shock unos segundos después de exponer este caso con el sentido del humor que lo caracteriza.