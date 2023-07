Habla el supuesto hijo de un famoso español: «Esto tiene que salir a la luz»

Muchos famosos se han visto salpicados por la misma noticia. Cantantes, actores, presentadores y artistas de todo tipo han tenido que luchar contra supuestos hijos secretos. En algunos casos hay demasiadas pruebas encima de la mesa, pero ¿qué pasa con aquellos cuyos testimonios están plagados de lagunas? La presentadora Carlota Corredera intentó arrojar luz sobre este asunto. De la mano de La Fábrica de la Tele, lanzó un programa en Telecinco titulado ‘¿Quién es mi padre?’ El objetivo era claro: saber si aquellos que decían ser hijos de determinados famosos estaban diciendo la verdad.

El espacio de Carlota Corredera no funcionó y Mediaset lo retiró de la parrilla de Telecinco, pero es cierto que su temática sigue dando mucho de qué hablar. El caso más conocido es el de Javier Santos, quien asegura ser hijo de Julio Iglesias. Promete que se ha puesto en contacto con los otros hijos del cantante, con sus supuestos hermanos e incluso asegura haber conseguido una prueba de ADN. Todo este asunto ha vuelto a salir a la luz porque hay un testimonio de una persona que asegura ser hijo de Manolo Escobar.

¿Tenía Manolo Escobar un hijo secreto?

El programa ‘Socialité’ le ha dado voz a Juan Montiel, quien asegura que podría ser hijo de Manolo Escobar. Es cierto que su testimonio es mucho más prudente que el de Javier Santos, pues no garantiza nada, simplemente afirma que existe la posibilidad. Según su testimonio, está bastante agobiado con el asunto y necesita saber ya quién es su padre para poder seguir su camino. «Si es verdad que soy su hijo yo necesito saber la verdad”, asegura en el citado espacio.

Juan Montiel ha explicado que su madre se enamoró de Manolo Escobar en una época complicada, por eso en su momento no pudo demostrar que le había dejado embarazada. Guarda un gran parecido físico con el cantante y las fechas cuadran perfectamente, así que es más que probable que sea hijo suyo. El problema es que no tiene ninguna prueba sólida y no solo eso: reconoce que todavía duda porque hay asuntos que siguen sin resolverse.

La historia de Juan Montiel

Lo único que tiene claro el presunto hijo secreto de Manolo Escobar es que su madre estaba profundamente enamorada del artista. Ha explicado que se conocieron durante un concierto y a partir de ahí empezaron una bonita historia. Historia que todavía no ha acabado porque él sigue sin tener claro si el cantante es su padre. “Mi madre estaba muy enamorada de él. Me dijo que se habían conocido en el camerino”.

La madre de Juan no le contó la verdad

La madre de Juan Montiel era muy discreta y no le contó todo para protegerle. Cuando Juan descubrió por su cuenta lo que estaba pasando le preguntó de forma directa y ella dio carpetazo al asunto. “No me vuelvas a hablar de este asunto porque eso pasó hace mucho tiempo, antes de que tú nacieras”, le contestó cuando escuchó hablar de su historia con Manolo Escobar. Todavía sigue sin saber la verdad, pero cree que «esto debe salir a la luz».