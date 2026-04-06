Giro drástico en el tiempo en Cádiz: AEMET señala el día que lloverá

AEMET señala el día que lloverá llega un importante giro drástico en el tiempo en Cádiz, un cambio de tendencia que puede traer lluvias. Estaremos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. En estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Es hora de conocer lo que nos está esperando en estos días en los que realmente cada detalle cuenta de una forma muy diferente.

El sur de España ha vivido unos días de Semana Santa de esos que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado algunos cambios que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle cuenta. La recta final de estas fiestas ya está en marcha, con media España disfrutando de estos días libres y la otra en busca de acabar de disfrutar de unas vacaciones de esas que impresionan, nada mejor para hacerlo que sumergirnos de lleno en un punto de España en el que parece que vuelve la rutina y también las lluvias. La AEMET señala claramente el día que lloverá.

Llega un esperado giro drástico en el tiempo en Cádiz

El tiempo en Cádiz está a punto de llegar en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Por lo que, quizás hasta el momento, no sabíamos que podríamos volver a una situación anterior. Cuando esperábamos este cambio de tendencia que fuera definitiva, nos damos cuenta de que no lo es.

Es hora de apostar claramente por una novedad importante que vamos a tener que ver en primera persona. Con la mirada puesta a un giro radical que hay que empezar a visualizar y que, sin duda alguna, nos interesa ver en primera persona, se esperan cambios importantes.

Estaremos pendientes de este cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos sumergirá de lleno en estos días en los que cada elemento cuenta. Es hora de saber lo que puede pasar con un buen tiempo que quizás tiene los días contados en una comunidad autónoma y una provincia en la que se esperan lluvias en breve.

Cádiz se prepara para vivir un esperado giro drástico en el tiempo, en el momento en el que empieza a ver llegar determinados cambios de tendencia.

La AEMET señala el día que lloverá

Es hora de apostar claramente por una serie de cambios que parece que van a llegar en breve y que la AEMET pone sobre la mesa. Este día vamos a ver llegar una importante lluvia que parece que marcará el inicio de esta vuelta a la rutina a la que nos enfrentaremos.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielos poco nubosos aumentando a nubosos de oeste a este a partir de la mañana, sin descartar precipitaciones débiles en el tercio occidental a partir de la tarde. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios, salvo las máximas del extremo occidental, que descenderán. Vientos de componente este, flojos a moderados en el interior y moderados a fuertes en el litoral, con rachas muy fuertes en la provincia de Cádiz». Las alertas estarán activadas en Cádiz: «Rachas muy fuertes de levante en Cádiz». A partir de este mismo martes, todo cambiará y empezaremos a ver lluvias más generalizadas.

Para el resto de España la previsión no podría ser peor: «La entrada de una vaguada, asociada a una masa de aire frío y sus frentes asociados dejarán cielos muy nubosos con precipitaciones en la mitad occidental y abundantes nubes altas en la mitad oriental y Baleares. Se espera que las precipitaciones puedan dejar acumulados importantes en el oeste del Sistema Central y también pueden ser puntualmente fuertes y acompañadas de tormenta en el oeste de Galicia, Extremadura y de Castilla y León, sin descartarse que puedan ir acompañadas de rachas muy fuertes y granizo menudo. En Canarias se esperan cielos nubosos o cubiertos en el norte de las islas más montañosas, con precipitaciones, sobre todo a partir de la tarde. En el resto de zonas, intervalos nubosos. Se prevén bancos de niebla costeros en los litorales mediterráneos norte y en Baleares, así como brumas y nieblas en zonas altas de la mitad occidental; también se espera polvo en suspensión en el centro y oeste peninsular que, con la precipitación, puede dar lugar a chubascos de barro puntuales. Se prevé un descenso de las temperaturas máximas en la mitad occidental de la Península, que puede ser notable, y pocos cambios en la mitad oriental. Mínimas en ascenso en general, que puede ser notable en el cantábrico oriental y descensos en el cuadrante nordeste. Aumento de las máximas y pocos cambios de las mínimas en Baleares, y en Canarias, descenso general, más acusado en cumbres y medianías».