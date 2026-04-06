Hoy, 6 de abril de 2026, se espera un día mayormente poco nuboso en toda la provincia, con algunas nubes bajas y niebla dispersa en el extremo occidental de Álava. Las temperaturas alcanzarán niveles anormalmente altos para esta época del año, especialmente en el litoral, donde los vientos serán flojos del este. En el interior, se prevén vientos del sur, con intervalos fuertes en el extremo oriental de Guipúzcoa. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo gris y calor suave durante el día

El cielo de Bilbao se despereza lentamente esta mañana, ofreciendo un manto gris que promete un día sin lluvias. Con temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 29 grados, la jornada se presenta cálida, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 29 grados, haciendo que el ambiente se sienta un poco más pesado. El viento soplará de manera suave, a unos 10 km/h, lo que permitirá disfrutar de un paseo matutino sin demasiadas complicaciones.

Ya por la tarde, el sol se asomará como un tímido invitado, iluminando la ciudad hasta la puesta del sol a las 20:43. La humedad, que alcanzará su punto máximo en un 90%, podría hacer que el calor se sienta más intenso, pero no hay riesgo de precipitaciones. Así, Bilbao se prepara para un día agradable, ideal para disfrutar de sus rincones al aire libre.

Aire fresco y nubes amenazantes en Baracaldo

La mañana en Baracaldo se presenta con un aire fresco y una atmósfera cargada de inestabilidad, donde las nubes grises se agrupan amenazantes en el horizonte. A medida que avanza el día, el viento comienza a soplar con fuerza, anunciando un cambio en el tiempo que podría alterar la rutina habitual de los baracaldeses.

A lo largo de la jornada, se espera un contraste notable entre la mañana y la tarde. Mientras que las temperaturas oscilarán entre los 8 y 28 grados, el viento alcanzará velocidades de hasta 30 km/h, lo que sumado a una humedad que puede llegar al 95% generará una sensación térmica más baja de lo habitual. Es recomendable llevar paraguas, ya que las lluvias podrían hacer acto de presencia en cualquier momento.

Guecho: cielo despejado y ambiente cálido

El día amanece en Guecho con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:45. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, rondando los 11 grados y no se espera lluvia, lo que permitirá que los planes al aire libre se desarrollen sin contratiempos. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la sensación térmica alcanzará los 26 grados, brindando un ambiente cálido y agradable.

Por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado, pero la probabilidad de lluvia sigue siendo baja, lo que sugiere que la jornada se mantendrá estable. Con una brisa suave de 15 km/h y algunas ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, el ambiente se sentirá un poco más fresco al caer la tarde. La puesta del sol a las 20:44 nos regalará un cierre de día perfecto, con un total de más de 12 horas de luz.

Santurce: cielo despejado y brisa suave

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 9 y 27 grados. La brisa será suave, con vientos que alcanzarán los 15 km/h, lo que aportará una agradable sensación térmica a lo largo del día. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre. Aprovechar el buen tiempo para salir a caminar o reunirse con amigos puede ser una excelente manera de pasar la jornada.

Cielo despejado y ambiente cálido en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 8 grados, creando un ambiente agradable para comenzar el día. A medida que avanza la jornada, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una máxima de 29 grados por la tarde, lo que promete un tiempo cálido y soleado.

Aprovecha esta jornada primaveral y no olvides llevar contigo una botella de agua y ropa ligera, ya que la sensación térmica será bastante cálida. Disfruta del buen tiempo y de la luz del sol que nos acompaña.