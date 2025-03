Giro de 180º confirmado por la AEMET: la trampa que esconde el fin de semana

Llega una trampa que esconde el fin de semana y que puede cambiarlo todo, la AEMET no duda en confirmar este giro de 180º. Los expertos no dudan en confirmar todo lo que nos está esperando de la mano de una serie de mapas del tiempo que parece que no traen buenas noticias. En su lugar, deberemos estar preparados para afrontar una situación cambiante que realmente puede acabar siendo la que marque estas jornadas. La primavera parece que se convertirá en una realidad en estos días que tenemos por delante.

Habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que nos está esperando, de la mano de una serie de detalles que pueden ser los que nos acompañarán. Es hora de planificar este fin de semana y los que están por llegar con ciertas novedades que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Nos espera un destacado cambio de situación que puede llegar a ser el que nos acompañe en estos días. Esta trampa que esconde el fin de semana puede cambiarlo todo y se convertirá en una amenaza que la AEMET explica.

La trampa que esconde el fin de semana

Hemos pasado unas jornadas en las que parecía que la inestabilidad no nos abandonaba. En su lugar, hemos tenido que afrontar una serie de elementos que nos han ido acompañando en unos días que, más que primaverales, parecían del todo invernales. La nueva estación del año se resiste a aparecer de nuevo.

Este fin de semana, por primera vez en muchas semanas, podremos dejar atrás esas lluvias abundantes que parecía que acabarían siendo una realidad. Estamos viviendo unas jornadas que, sin duda alguna, han acabado siendo la antesala de algo más que nos ha golpeado con más fuerza de lo que esperaríamos.

Los expertos de la AEMET no dudan en advertir una serie de cambios que pueden ser los que nos acompañarán en unos días de transformación en los que todo es posible. Estamos viviendo unos días en los que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado que tendríamos por delante.

Los mapas del tiempo parece que no traen buenas noticias, sino más bien todo lo contrario. Afrontamos una situación del todo inesperada que puede llegar a ser la que nos haga reflexionar ante un fin de semana de muchos cambios.

La AEMET confirma el giro de 180º

Después de unos fines de semana en los que no nos hemos escapado de la lluvia intensa que ha amenazado a medio país. Llegan unos días que parecen primaverales, pero quizás no acabarán siéndolo todo lo que esperaríamos. Tenemos que afrontar un destacado cambio que puede ser el que marque estas jornadas que tenemos por delante.

La AEMET confirma un giro de 180º, un cambio que puede ser significativo: «Persistirá un tiempo estable en la Península y Baleares, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el extremo norte se darán cielos nubosos con precipitaciones débiles afectando al área cantábrica, Pirineos y sus inmediaciones, con tendencia a ir a menos a lo largo del día en la mitad occidental de las citadas zonas y abriéndose cada vez más claros. También se prevén chubascos ocasionalmente con tormenta en Menorca y Mallorca en la segunda mitad del día. Se darán acumulados significativos de nieve en el Pirineo, con una cota bajando de 1300/1500 metros hasta unos 800/1000 m. También podría caer algún copo en la cordillera Cantábrica, sistema Ibérico y cumbres de Mallorca a partir de 1000/1300 m».

La previsión del tiempo no despeja por completo el cielo: «En Canarias el acercamiento de un sistema de bajas presiones desde el oeste dejará un aumento paulatino de la nubosidad con precipitaciones acompañadas de tormenta en las islas occidentales, pudiendo ser localmente fuertes con mayor probabilidad cuanto más al oeste. Cielos poco nubosos con polvo en suspensión tendiendo a retirarse en la provincia oriental. Las temperaturas máximas descenderán en Baleares y mitad nordeste peninsular, con aumentos en Andalucía, Ceuta, Melilla y Canarias y pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en Pirineos e Ibérica sur, y predominio de aumentos ligeros en el resto. Se darán heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte peninsular, moderadas en Pirineos. Soplarán vientos moderados del norte y noroeste en Baleares y mitad oriental peninsular, predominando los flojos del norte y nordeste en la occidental. Se prevén más intensos en el tercio nordeste de la Península y en Baleares, con intervalos de viento fuerte y rachas muy fuertes en amplias zonas que es probable superen los 100km/h en el Pirineo, Ampurdán, bajo Ebro y Menorca. Viento flojo del sur y suroeste en Canarias».

Tampoco nos libraremos de las alertas que se concentrarán en: «Intervalos de viento fuerte de componente norte con rachas muy fuertes en amplias zonas del tercio nordeste peninsular y Baleares, siendo probable superar los 100 km/h en el Pirineo, Ampurdán, bajo Ebro y Menorca. Acumulaciones significativas de nieve en el Pirineo. Chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta en las islas Canarias más occidentales».