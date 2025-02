El gesto de Terelu Campos que ha dejado en shock a Kiko Hernández: «En el fondo…»

Giro de 180 grados. El programa Ni que fuéramos ha vivido un momento absolutamente inesperado que ha dejado sin palabras tanto a los colaboradores del espacio como a los espectadores. Kiko Hernández ha protagonizado un instante de sorpresa tras una inesperada revelación en directo. Todo ocurrió cuando el colaborador dio una noticia que puede cambiarlo todo: «Terelu Campos llamó ayer». Hay que recordar que la relación que la hija de María Teresa Campos tiene con sus ex compañeros es inexistente, de hecho Belén Esteban la tiene bloqueada en Whatsapp.

La afirmación ha generado una reacción inmediata en sus compañeros, especialmente en María Patiño, quien no dudó en interrogarlo con evidente incredulidad: «¿A dónde llamó?». Kiko desveló el inesperado destino de la llamada: «Aquí, a Ni que fuéramos». El asombro entre los tertulianos fue absoluto. Nadie comprendía a qué se debía este inesperado movimiento por parte de Terelu, teniendo en cuenta la compleja relación que ha mantenido con sus antiguos compañeros de Sálvame.

El motivo de la comunicación pronto salió a la luz. Kiko Hernández, sin ocultar su asombro, explicó lo ocurrido: «Hoy era el juicio de Gustavo, su chófer. Yo tenía que ir como testigo protegido. Y Terelu llamó para informarme de que el juicio no iba a celebrarse». Este gesto, aunque pueda parecer un simple aviso, adquiere una mayor relevancia si se considera el contexto en el que se ha producido. La relación entre Kiko y Terelu nunca ha sido precisamente buena. Las tensiones, las críticas cruzadas y las diferencias públicas han sido una constante a lo largo de los años. Por ello, este contacto directo ha sorprendido a los espectadores.

Las sorprendentes palabras de Kiko Hernández

Kiko no ha dejado pasar la oportunidad de bromear sobre la situación: «Gracias, Terelu. Te quiero, se nota que eres una chica top, que me quieres y que te quiero. En el fondo nos queremos». Sus palabras, aunque pronunciadas en tono distendido, no han pasado desapercibidas y han avivado las especulaciones sobre una posible mejora en su relación con la hija de María Teresa Campos.

El momento generó un animado debate en plató. Mientras algunos colaboradores interpretaron la llamada como un acercamiento sincero por parte de Terelu, otros dudaron de sus intenciones. No podemos perder de vista que Campos ya no cuenta con el apoyo del universo Sálvame. Antes estaba protegida, pero sus secretos han visto la luz y la situación ha cambiado para siempre.

En X e Instagram las reacciones se han multiplicado. Algunos usuarios celebraron el gesto de Terelu como una posible reconciliación, mientras que otros lo vieron como una estrategia mediática o un simple acto de cortesía sin mayor implicación. «Si realmente quisieran hacer las paces, deberían hablar cara a cara y no lanzar indirectas en televisión», escribió un internauta. «No me creo nada. Si Terelu de verdad quisiera acercarse a Kiko, lo habría hecho de otra manera», opinó otro. Solo el tiempo dirá si las Campos vuelven a acercarse a María Patiño y al resto del equipo.

Así es la relación de Terelu Campos con sus ex compañeros

Cabe recordar que Terelu Campos ha mantenido una relación complicada con la mayoría de sus ex compañeros de Sálvame desde la cancelación del programa en 2023. En diversas entrevistas, la colaboradora ha expresado su malestar por los comentarios y críticas que ha recibido por parte de algunos de ellos, especialmente de Belén Esteban. En una reciente declaración, Terelu manifestó su decepción por la actitud de quienes se decían sus amigos y ahora la critican públicamente. «No tengo ningún mensaje de quienes tanto hablaban del cariño que le tenían a mi madre, pero que ahora se dedican a atacarme», señaló con contundencia.

El punto más álgido de esta tensión se produjo tras la ausencia de Belén Esteban en el funeral de María Teresa Campos, un gesto que Terelu no ha olvidado. Además, las críticas públicas sobre su gestión del embarazo y el parto de su hija, Alejandra Rubio, han agravado la situación. Aunque hubo un intento de acercamiento en una fiesta organizada por Raúl Prieto y Joaquín Torres, donde Terelu y Belén compartieron un baile, la reconciliación nunca se concretó.

La gran duda que todavía no está resuelta

El inesperado gesto de Terelu con Kiko Hernández ha abierto la puerta a todo tipo de especulaciones. ¿Podría ser el inicio de un acercamiento genuino? ¿O simplemente fue una llamada sin mayor intención que la de avisar sobre el juicio? Aunque por ahora no hay respuestas definitivas, lo cierto es que este episodio ha servido para reavivar el interés en una de las relaciones más tensas de la televisión del corazón.

En los próximos días, tanto Terelu como Kiko podrían pronunciarse nuevamente al respecto. La cuestión es que Campos está ofendida porque piensa que Hernández ha cruzado los límites al opinar de Alejandra Rubio. La joven acaba de dar a luz, se ha convertido en noticia y ha recibido comentarios que han hecho saltar las alarmas dentro de su familia.