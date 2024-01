Frank Cuesta estalla contra el streamer Felipez360: «Eres alguien que pudo ser y no es»

El afamado presentador de televisión, Frank Cuesta, ha vuelto a ser tendencia en las redes sociales después de enzarzarse en una gran pelea con el streamer Felipez360. La discusión comenzó el pasado 30 de diciembre, pero no cobró seriedad hasta este 1 de enero cuando el streamer y el presentador comenzaron a dedicarse vídeos en las redes sociales. Este evento ha provocado que Frank destape una serie de tweets del streamer del año 2013 donde Felipez hizo comentarios de índole pedófila.

El comentario que originó el conflicto

Este suceso surgió a raíz de una respuesta de Frank a un usuario en la red social X (Twitter anteriormente). El presentador comentó una publicación que iba referente al tema fiscal sobre los youtubers que se van a Andorra. En este caso Frank dio su opinión sobre el tuit que mostraba los días que el streamer TheGrefg había estado en Andorra y en los que había estado en España, llegando a la conclusión de que «cumplía con la legalidad». En este caso, Frank apoyaba las prácticas de Grefg, e instaba al twittero a que «se metiera en su vida». Sin embargo, Felipez decidió tomar cartas en el asunto, y se generó la pelea.

Posteriormente Felipez contestó a Frank con un comentario en el que atacaba directamente al animalista: «Joder me estaba costando cagar hoy, por mucha fuerza que hiciera no salía nada, y ahora lo entiendo, mi mierda había tomado forma humana y estaba escribiendo desde la cuenta de este señor». Este mensaje no ha sido del agrado de Frank, que ha contestado de vuelta al creador de contenido: «No te conozco, pero dices que tu mierda se transformo en mi como forma humana. Si fuera así, no serias alguien que pudo ser y no fue».

No te conozco, pero dices que tu mierda se transformo en mi como forma humana. Si fuera asi, no serias alguien que pudo ser y no fue. Alguien que se mira al espejo y sabe que fue, es y siempre sera feo con aspecto desagradable. Alguien que sin que otra persona le ataque, le… https://t.co/hvsXrAmenQ pic.twitter.com/Pt48bx6ctu — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) January 1, 2024

Frank ha expuesto al streamer

Además de la batalla que estos dos creadores están teniendo, Frank ha aprovechado para destapar una serie de publicaciones que Felipez hizo en el año 2013, donde redactaba una serie de mensajes de índole pedófila, en los cuales escribió que «masturbarse pensando en bebés no es delito si usas tu imaginación» o «la fama de Youtube debe usarse para follar con niñas, no con actrices».

Ante estas acusaciones, el streamer ha hecho un vídeo donde ha querido justificarse diciendo que esos mensajes «los ha hecho todo el mundo y que es humor negro». Además, en la grabación comenta que «alguien debe quitarle el móvil a Frank, ya que no sabe cómo funciona internet a día de hoy». La pelea ha concluido con varios vídeos de Frank hablando sobre las fotos que Felipez le mandó a una menor en la que mostraba sus genitales con el mensaje «más estudiar y menos chupar pollas».

Frank Cuesta contra el lenguaje inclusivo

Otra de las grandes polémicas en las que estuvo relacionado Frank Cuesta fue con el lenguaje inclusivo. Frank hizo su crítica de una forma muy peculiar, vestido con una minifalda y una peluca. En el vídeo que subió a YouTube, Cuesta se pasea entre animales mientras de manera irónica modifica palabras con la letra ‘i’ al final, burlándose de forma irónica de la excesiva inclusión del lenguaje, además afirmó que «esta imposición va en contra de la libertad de expresión».

Una vez más, las palabras del conocido naturalista desataron una lluvia de comentarios por parte de los internautas en redes sociales, donde se vieron todo tipo de opiniones, desde pensar que es un «jefe de jefes» hasta calificarlo de «payaso»: «Este tío cada día es más payaso», rezan algunas publicaciones.

El naturalista no denunció el lenguaje inclusivo en sí, sino más bien su uso partidista y motivado por intereses económicos y políticos, en este caso por el uso en los videojuegos: «Yo entiendo que se quiera usar el lenguaje inclusivo. Pero cuando te lo meten en los juegos y en todos lados de una manera política por un poder económico porque mueve mucho dinero y votos, la cosa es jodida».

Posteriormente, Frank hace hincapié en la falta de humor en la sociedad, destacando que «cualquier broma que se haga es motivo de denuncia». Por otro lado ha defendido a los streamers quienes han expresado alguna crítica hacia este tipo de lenguaje y menciona que «es preferible perder patrocinadores o seguidores que sacrificar la moral y los valores personales». Finalmente, el afamado presentador de televisión tampoco ha querido perder la oportunidad para alentar a los streamers a «no ceder ante las presiones y a mantener su libertad de expresión».