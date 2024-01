La indignante respuesta de un casero a una estudiante de Erasmus que ha encendido a las redes

Las redes sociales se han encendido ante la respuesta de un casero a una estudiante de Erasmus en Italia que ha tenido un serio problema. Cualquier estudiante sabe lo difícil que es encontrar un piso compartido de alquiler en condiciones, accesible para su presupuesto. No hay lugares increíbles con todo lo necesario, sino que en muchas ocasiones son pisos viejos que tienen un mantenimiento muy bajo y que rara vez responden a las expectativas. Como en casa en ningún sitio deben pensar estas estudiantes que se enfrentaron a un hecho muy recurrente, especialmente en invierno.

Encontrar un piso decente a buen precio en una capital española con universidad, ya es una pequeña odisea. Hacerlo fuera de España ya es algo que resulta casi imposible, especialmente cuando estamos ante un Erasmus que suele durar un año o menos. Son unos meses entre los que se deben sortear varias barreras.

En primer lugar, la barrera del idioma y muchas veces la distancia que puede generar tanto física como de conceptos. Los caseros pueden ver en los extranjeros una forma de ganar más dinero, ya que supone una necesidad mayor para unos estudiantes que llegan con la familia a miles de kilómetros.

Después llega la barrera del dinero. España es uno de los países con sueldos más bajos de toda Europa, por lo que hacer frente a un alquiler en cualquier capital, puede ser misión imposible. Especialmente sin disponer de las ayudas necesarias o con una beca de movilidad que no cubre todas las necesidades del estudiante. Estas jóvenes se vieron inmersas en uno de los problemas más típicos en invierno de un piso de alquiler,

Todo aquel que ha tenido un piso de alquiler compartido de estudiantes, sabe que ha tenido que enfrentarse una o varias veces a este problema. Un incidente con la caldera o con el calentador, nos ha dejado en pleno invierno, sin poder ducharnos o estudiando con la chaqueta y los guantes puestos.

Suele estropearse en el peor momento posible y en general poco hay que hacer, solo esperar que el casero responda para arreglar este problema. Si estamos en España la situación es menos dramática, ducharse los fines de semana en casa o disfrutar de casa de algún compañero con calefacción.

Pero lejos de casa y sin conocer a nadie, puede acabar siendo complicado. Por lo que, la situación de estas jóvenes es dramática. La primera respuesta del casero ha sido darles unos calentadores de alto consumo, ya que las temperaturas son extremadamente bajas. De esta manera pueden mantener la temperatura, pero eso sí, con una solución que le afecta al bolsillo.

El consumo de electricidad es mayor y no solucionan el gran problema con algo que es esencial, el calentador de agua. Sin el arreglo correspondiente solo se han podido duchar calentando agua en la cocina, como los gatos, pasándose una taza por encima y por partes. Algo que más de uno ha hecho en invierno, mientras estudiaba.

Lo peor de esta situación, ha sido la respuesta del casero que pone los pelos de punta, tal y como dice este hombre: “Queremos pasárselo a él, a él no se lo hemos dicho todavía, pero la factura se la vamos a pasar a él. Volvemos el 10 de enero y le dijimos: que esté la caldera arreglada. Eso le ha agobiado y ha venido y ha dicho: No puedo vivir agobiado, me vais a escribir que qué tal la caldera y no puedo vivir así. Si queréis, id a buscar otro piso”.