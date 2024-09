La foto de Makoke en ‘topless’ que divide a las redes: «A tu avanzada edad es ridículo»

Makoke ha vuelto a convertirse en noticia después de compartir una fotografía en la que aparece haciendo topless. La imagen, publicada en su cuenta de Instagram, ha generado una división entre sus seguidores. Algunos aplauden su valentía, mientras que otros han lanzado duras críticas. «Increíble, pero cierto», comentó la colaboradora al compartir la instantánea con sus casi 400.000 seguidores. Según ella, es la primera vez se quita la ropa en público y se siente muy orgullosa por haber dado el paso.

La ex mujer de Kiko Matamoros ha explicado su decisión. Se siente empoderada y considera que es positivo compartirlo con sus seguidores por si alguna mujer está en su misma situación. «Hoy es la primera vez que he hecho topless, parece increíble, pero es cierto y me he venido arriba», escribió mostrando su entusiasmo. A pesar de sus buenas intenciones, no todos sus seguidores se han tomado bien esta iniciativa. Las críticas comenzaron a llover, centradas principalmente en su edad, lo que ha puesto de manifiesto una vez más el lado oscuro de las redes sociales.

Muchos de los comentarios negativos se enfocaron en el hecho de que Makoke tiene casi 60 años. Algunos usuarios opinaron que, a su edad, posar de esta manera no era apropiado. «Esas posturas a tu edad ya quedan ridículas», escribió un usuario, mientras que otra seguidora añadió: «Es vergonzoso que una mujer de tu edad necesite mostrarse así para recibir atención». Críticas como estas reflejan una visión aún muy limitada y cargada de prejuicios sobre la edad y el cuerpo.

La nueva polémica que afronta Makoke

Además de los comentarios sobre su edad, algunos usuarios también señalaron que la apariencia física de Makoke no coincidía con la realidad. «Las rodillas y las manos no mienten con la edad», mencionaron algunos, insinuando que la imagen había sido retocada digitalmente. Otros incluso fueron más lejos, acusándola de abusar de los filtros y Photoshop en sus publicaciones. Este tipo de comentarios hirientes no son nuevos para la colaboradora, quien frecuentemente enfrenta críticas sobre su aspecto en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Makoke (@makoke_)

A pesar de la ola de comentarios negativos, no todos los seguidores de Makoke se unieron a las críticas. Un gran número de personas la defendieron, aplaudiendo su decisión de mostrarse tal como es y celebrando su confianza. «No hagas caso a los comentarios, Makoke, estás espectacular», le escribió un fan. Otros lamentaron el tono machista y envejecido de las críticas, señalando que la mayoría de los comentarios ofensivos provenían de mujeres. «Es triste que muchas de las críticas vengan de otras mujeres, aún nos queda mucho por avanzar», comentó una seguidora.

La decisión de Makoke: ignorar a sus detractores

Makoke, por su parte, parece haber ignorado las críticas. A lo largo de los años, la colaboradora de televisión ha aprendido a lidiar con los comentarios malintencionados en las redes sociales, manteniéndose firme en sus decisiones y mostrando una actitud positiva ante sus seguidores. Además, no ha permitido que estos comentarios empañen el cierre de sus vacaciones, las cuales han sido memorables para ella.

Tras disfrutar de unos días en Ibiza y Formentera, Makoke se prepara para regresar a su rutina laboral. Durante su estancia en estas islas paradisíacas, compartió con sus seguidores algunos momentos de descanso y diversión, mostrando lo bien que lo pasó. «Este verano ha sido increíble, pero ahora toca volver al trabajo», mencionó en sus redes. Su estancia incluyó visitas a algunos de los destinos más lujosos de la zona, lo que generó interés sobre el costo de sus vacaciones.

Las vacaciones de ensueño de la colaboradora

Makoke se alojó en lugares como Alojamientos Cardona, un espacio que ofrece desde opciones más económicas, como pequeños estudios, hasta impresionantes villas donde el precio de una semana puede superar los 6.000 euros. Aunque sus vacaciones fueron aplaudidas por muchos, también generaron comentarios en redes sobre su estilo de vida.

Su foto en topless no es la única controversia a la que se ha enfrentado Makoke en las últimas semanas. La colaboradora también ha recibido constantes críticas por el uso de filtros en sus fotos. A pesar de que muchas personas retocan sus imágenes antes de publicarlas, a algunos de sus seguidores no les ha gustado su uso excesivo de herramientas de edición. «Más filtros que un aire acondicionado», comentó un usuario, mientras que otros se sumaron a las críticas con frases como «cuánto Photoshop».

Más allá de los comentarios superficiales, Makoke también está lidiando con asuntos personales más serios. En los últimos meses, su situación financiera ha sido tema de discusión. Según una conocida revista, la hipoteca de su casa fue trasladada a un fondo de inversión, conocido coloquialmente como «fondo buitre». En febrero se produjo una cesión de crédito por parte de su banco, lo que significó que ahora es un fondo capital de riesgo el que controla la deuda de Makoke. Por eso llama la atención las impresionantes vacaciones que ha tenido este verano.