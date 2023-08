Fin de una era: Imanol Arias dice adiós a Antonio Alcántara, su icónico personaje en ‘Cuéntame cómo pasó

Nadie puede negar la importancia que ‘Cuéntame cómo pasó’, una serie que ha marcado un antes y un después y que está a punto de llegar a su fin. La ficción más longeva de España dirá adiós a una etapa gloriosa tras 23 temporadas. De momento no se conoce la fecha de estreno de los últimos episodios, peor los personajes ya se han ido despidiendo. El último en hacerlo ha sido Imanol Arias, quien le ha mandado un mensaje al mítico Antonio Alcántara. Antes de desvelar qué ha dicho exactamente debemos tener en cuenta un aspecto importante.

La familia Alcántara ha marcado a toda una generación. Los directores de ‘Cuéntame cómo pasó’ han conseguido atrapar al público durante 420 capítulos, un gran éxito para los que se dedican al negocio. Imanol Arias ha sido el protagonista indiscutible de la serie. Tanto él como Ana Duato solamente se han ausentado de dos capítulos, por eso los personajes a los que dan vida tienen tanta repercusión. Llevan en la pequeña pantalla desde 2001.

Fin de una etapa gloriosa

Durante todo este tiempo, Imanol Arias se ha involucrado en la trama y ha visto que su personaje, el famoso Antonio Alcántara, ha atravesado situaciones de todo tipo. El actor ha querido despedirse con una simple frase: «The end. Gracias, Antoñito». Este escueto mensaje a emocionado ha los fans de la mítica ficción. Imanol ha puesto punto y final a uno de los grandes hitos de su carrera profesional, hito que ha vivido al lado de TVE.

Antonio Alcántara se despedirá por todo lo alto. Antes de terminar la serie se reencontrará con personajes míticos que desaparecieron en las temporadas anteriores, el regreso más esperado es el del actor Ricardo Gómez, quien se encargaba de dar vida a Carlitos. Estuvo en el proyecto durante veinte entregas, pero después decidió emprender otras aventuras. ‘Cuéntame cómo pasó’ ha marcado la trayectoria de muchos artistas, por eso el final de la serie está generando tanta expectación.

La polémica trayectoria de Imanol Arias

Tal y como hemos explicado en líneas anteriores, Imanol Arias ha contado con la confianza de TVE. La cadena pública apostó por él en 2001 y a partir de ese momento ha interpretado a uno de los personajes más famosos de la ficción española.

No obstante, el actor hizo unas declaraciones cargando contra la empresa y después se vio obligado a rectificar. «He trabajado en TVE durante los últimos 40 años y sinceramente no puedo reprochar nada en absoluto en su comportamiento y relación con mi persona o mi relación profesional con la casa. He crecido en esa pantalla familiar», declaró. Sin embargo, hay parte del público que no olvida este suceso.

Un perdón que lo cambió todo

Imanol Arias creó un clima de tensión que puso en peligro su continuidad en ‘Cuéntame cómo pasó’, así que rectificó y dio todo tipo de explicaciones. «TVE es como mi familia y uno no puede perder los estribos con la familia. Pido mis más sinceras disculpas. Seguiré aprendiendo de estos errores y otras cosas sobre mi personalidad que me ayuden a seguir trabajando en el oficio que llenó mi vida». Afortunadamente para los fans de la serie, Imanol pudo seguir dándole vida a Antonio Alcántara, Antoñito para él.