Se filtra la primera imagen de las hijas de Kiko Hernández

La repentina cancelación de ‘Sálvame’ ha generado movimientos que nadie esperaba. Uno de los primeros en ironizar con la situación fue Jorge Javier Vázquez, quien reapareció en ‘Viernes Deluxe’ y lanzó varias indirectas que solo los amantes del programa supieron captar. Kiko Matamoros también se ha tomado la noticia con filosofía y en cuanto tuvo ocasión dijo: “Aquí huele a muerto”. Pero, ¿qué ha hecho Kiko Hernández? En contra de todo pronóstico ha celebrado esta noticia. ¿Cómo? Compartiendo en sus redes una foto de sus hijas que no ha tardado en filtrarse.

Kiko Hernández enseña a sus hijas

No es la primera vez que lo hace. Kiko Hernández fue padre hace seis años a través de una gestación subrogada y mostró a sus hijas en la portada de ‘Diez Minutos’. Enseguida se dio cuenta de que había cometido un error. Tiene muchos enemigos y sin querer les dio un arma bastante potente. Puso en peligro la privacidad de sus niñas y desde entonces no las ha vuelto a sacar. Sin embargo, desde que sabe que cancelan ‘Sálvame’ está demasiado sensible y ha hecho una excepción.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Hernández (@kikohernandeztv)

Kiko ha usado su cuenta de Instagram para contar cómo se siente. Asegura que está bien y todo es gracias al amor que recibe de sus hijas, las pequeñas Abril y Jimena. “Después de un día duro llegó en casa y tengo esto y digo ‘qué bonita es la vida, qué regalo tan grande’”. Esas palabras han emocionado a todos sus fans, quienes se han dado cuenta de que sus hijas han crecido mucho. Ya tienen seis años. Nunca las muestra, por eso se ha notado tanto el cambio. El colaborador sabe que gracias a ellas nunca podrá estar triste y quiere que sus seguidores estén tranquilos.

Tiene el futuro asegurado

Kiko Hernández no tendrá grandes problemas tras la desaparición de ‘Sálvame’. Lleva 14 años vinculado a La Fábrica de la Tele, productora del programa, pero ha coqueteado con otros espacios. Tampoco podemos olvidar que detrás de él hay un patrimonio bastante suculento. Tiene una casa en Madrid valorada en varios millones de euros y no es su única propiedad. Ha sabido invertir muy bien el dineral que ha ganado en televisión. Además fuera de cámaras tiene proyectos bastante rentables.

Recordemos que hace poco empezó una nueva aventura. Kiko también es actor. Ha descubierto que se siente muy cómodo encima de los escenarios. Se ha hecho amigo de un director teatral que se llama Fran Antón y están trabajando juntos. Han hecho varias obras. Sus éxitos son incuestionables. Cuando estrenaron la función en Madrid tuvo que hacer dos pases porque se llenó. Ahora solamente hace falta que le llegue una oferta para complementar los ingresos que reciba por parte de este negocio.

Kiko protege a sus hijas

¿Por qué es tan cuidadoso? Kiko lleva 20 años hablando de la vida de los famosos de turno y sabe perfectamente que cualquier error puede ser vital, por eso tiene tanto cuidado. Su situación es delicada porque hay mucha gente que está deseando que se equivoque. Ha extremado sus precauciones, pero ha hecho una excepción y ha enseñado a sus niñas. Eso sí, les ha puesto un dibujo en la cara para que nadie pueda reconocerlas.