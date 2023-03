El dineral que ha ganado Kiko Hernández en televisión tras años como colaborador

La vida de Kiko Hernández sigue siendo un misterio para muchos, pero hay secretos que tienen un recorrido bastante corto. Su andadura en los medios de comunicación empezó en 2002. Concursó en la tercera edición de ‘Gran Hermano’ y enseguida se convirtió en una estrella.

Es emprendedor. Montó varias empresas y algunas de ellas obtuvieron una alta rentabilidad. Se asoció con su compañera y amiga Marta López y fundó varias discotecas bastante reconocidas. Pero lo suyo son los platós de televisión. Hay una gran confusión a la hora de hablar de su sueldo, cada periodista dice una cosa diferente.

El dineral de Kiko Hernández

Un conocido medio de comunicación asegura que el colaborador gana una media de 1.400 euros cada vez que colabora en ‘Sálvame’. Este mismo medio afirma que solamente con sus participaciones en Telecinco suma 30.000 euros a sus cuentas bancarias todos los meses.

Sin embargo, este dato es algo confuso y la revista ‘Lecturas’ maneja otra información. “Gana 900 euros por cada colaboración diaria en ‘Sálvame’. A grosso modo, por ‘Sálvame’ y ‘Sábado Deluxe’, podría estar cobrando unos 250.000 euros anuales”, comentó una fuente en la publicación anterior.

Las otras empresas de Kiko Hernández

Kiko sabe mejor que nadie que la televisión es un negocio efímero, así que ha usado parte de su dinero para crear otros negocios. Uno de los más recientes es ser imagen de una empresa de aceitunas. Este proyecto tuvo bastante polémica porque desapareció de un momento a otro y le acusaron de haber fracasado, pero no es así. Hernández explicó que había vendido todas sus aceitunas en un tiempo récord y que se había pasado la temporada. Quería ofrecer un buen producto y por eso no las vendía durante todo el año.

Una conocida revista aprovechó este tema para analizar el patrimonio de Kiko Hernández. El tertuliano se sintió cohibido y aseguró que no era oro todo lo que relucía. Según explicó, había montado otras empresas que no resultaron ser tan rentables. “La última inmobiliaria y la discoteca con Marta iba todo el mundo, pero dejó de ir”, comentó en ‘Sálvame’. Después aseguró que en su casa no guardaba nada de valor, todo lo tenía en el banco. Tiene dos hijas pequeñas y quiere sentirse seguro. De ahí que haya instalado un sistema de alta seguridad. “Puedo jurar que yo en mi casa nunca tengo dinero, ni absolutamente nada. Lo digo por si alguien se quiere pasar por mi casa a horas intempestivas”.

Los 100.000 euros de sus otros negocios

Una conocida revista del corazón asegura que, además de sus colaboraciones en Telecinco, el tertuliano puede llegar a ingresar hasta 100.000 euros procedentes de otras empresas. Recordemos que también patrocina productos en las redes sociales, incluso tiene un programa propio en las madrugadas de Mediaset. Es decir, tiene muchas posibilidades de ganar un dinero extra. Sin embargo, ha dejado muy claro que es “un currante” y que todo lo que tiene es fruto de su esfuerzo. Promete que nunca se ha movido por interés, solo lo hace por pasión.

La última ilusión de Kiko

Kiko tiene buen ojo para los negocios y en esta ocasión ha decidido apostar por su sueño. Un empresario le ofreció protagonizar una obra de teatro que se llamaba ‘Distinto’, aceptó y se quedó con un mal sabor de boca. Por ese motivo decidió producir su propia función. Se llama ‘Las Troyanas’ y la dirige Fran Antón, un artista que supuestamente mantiene un contacto estrecho con el tertuliano.