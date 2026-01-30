La famosísima cantante española que ha confesado su bisexualidad: «La mejor opción»

Lola Índigo vuelve a situarse en el centro de la noticia gracias a una intervención tan personal como reivindicativa. La artista granadina, una de las voces más influyentes del pop español, ha hablado abiertamente de su bisexualidad durante una charla celebrada frente a la playa en La Casa Streaming, un espacio de emisiones en directo de YouTube que conducen varios de sus amigos en Argentina. Aunque su orientación sexual es conocida desde hace tiempo por sus seguidores, la cantante quiso volver a ponerla sobre la mesa con naturalidad, dando visibilidad al colectivo LGTBI y compartiendo reflexiones nacidas de su propia experiencia .

Durante la conversación, Lola Índigo se definió sin rodeos como bisexual y defendió esa identidad desde un discurso desenfadado, pero cargado de intención. «Me considero bisexual y es divertidísimo. Es la mejor de las opciones, ojalá todo el mundo lo fuera», afirmó ante las cámaras, en un tono cercano que conectó rápidamente con el público. La cantante también se permitió hablar de las dificultades emocionales que forman parte de cualquier proceso afectivo, reconociendo que su última experiencia no fue correspondida y asumiendo con honestidad que «no se le puede gustar a todo el mundo».

Las confesiones de Lola Índigo

Más allá de la reivindicación de su orientación sexual, la artista ha aprovechado para reflexionar sobre la manera en que hombres y mujeres afrontan las relaciones sentimentales. Desde su vivencia personal, apuntó que existen diferencias en la forma de gestionar los conflictos y las emociones, aunque matizó su discurso con cautela. «Hay algo que está demostrado, que ellos tienen una manera más simplificada de resolver las cosas. Nosotras le vemos 200.000 vueltas», explicó, antes de disculparse por si sus palabras podían interpretarse como una generalización. En ese sentido, se incluyó a sí misma en esa tendencia, reconociendo que tanto ella como las mujeres con las que ha estado suelen analizar en exceso cada situación.

Estas declaraciones, lejos de buscar la polémica, se enmarcan en una conversación distendida entre amigos, donde Lola Índigo se mostró cómoda hablando de temas íntimos sin perder de vista el impacto que su voz tiene para muchas personas jóvenes que la siguen y la toman como referente.

Se acabaron los rumores

La charla en La Casa Streaming también sirvió para despejar una de las incógnitas que llevaba meses circulando en redes sociales y medios digitales. Lola Índigo confirmó que actualmente mantiene una relación sentimental, poniendo así fin a las especulaciones que la vinculaban con el conocido streamer IlloJuan. Sin entrar en demasiados detalles, la cantante confirmó el vínculo de manera natural y aprovechó para aclarar que no es partidaria de las relaciones abiertas, una puntualización que cerró cualquier tipo de debate al respecto.

Esta confirmación llega después de un largo periodo en el que ambos habían sido relacionados de forma recurrente, alimentando rumores que nunca habían sido confirmados públicamente hasta ahora. Con su intervención, la artista optó por zanjar el asunto sin dramatismos, manteniendo la coherencia con el tono sincero que marcó toda la conversación.

¿Cuáles son los nuevos proyectos de Lola Índigo?

En el plano profesional, Lola Índigo atraviesa un momento de preparación y expectativa tras un breve parón musical. La cantante ya trabaja en varios proyectos con los que pretende volver a conectar con su público y seguir ampliando su universo artístico. Entre ellos destaca GRX La Feria, una propuesta que profundiza en su identidad andaluza y que contará con la participación de artistas como Pepe y Vizio, Yung Beef, La Zowi, Zakyo, Vera GRV, Chico Blanco y Sita, conformando un cartel que mezcla estilos y generaciones.

Paralelamente, la artista se encuentra inmersa en nuevas colaboraciones con músicos latinos, una estrategia que refuerza su posicionamiento internacional y consolida su presencia en mercados más allá de España. Todo apunta a que su perfil de Spotify podría actualizarse con nuevos lanzamientos antes de lo previsto, una noticia que mantiene en vilo a una base de seguidores acostumbrada a la constante evolución de su carrera.

Con esta combinación de sinceridad personal y ambición artística, Lola Índigo demuestra, una vez más, su capacidad para convertir su vida y su discurso en parte de un relato cultural que trasciende la música y conecta con debates sociales de plena actualidad.