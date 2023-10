La famosa cantante española que creció con tres padres: «Tenía muchos sentimientos duros, negativos»

Tiene 64 años y desde que empezó a trabajar en el mundo del espectáculo ha sido igual de sincera y honesta. Luz Casal conecta muy bien con su querido público, por eso cada vez comparte detalles más exactos sobre su vida privada. En una de sus entrevistas desveló que ha tenido una madre y dos padres, algo que durante su infancia le costó mucho tiempo asumir. La artista ha relatado este suceso con una sonrisa, pero reconoce que en su momento fue complicado. Antes de entrar en detalles debemos hacer un breve repaso por su trayectoria.

Luz Casal empezó siendo rockera, pero tiene un talento formidable y con el paso de los años se pasó a las baladas. Gracias a su versatilidad, sus canciones nos llevan acompañando mucho tiempo. La intérprete nunca pasa de moda y es un rostro muy respetado. Uno de los secretos de su éxito es que siempre va con la verdad por delante, por eso cuando se baja a los escenarios recibe tan buenas críticas.

La vida privada de Luz Casal

Luz Casal disfruta de una fama incomparable, pero ha logrado que su vida privada permanezca al margen de la prensa. ¿Cómo? Nunca ha jugado con su intimidad, por eso los paparazzi respetan los límites que ha marcado. La biografía de la intérprete es muy interesante y ella lo sabe, así que poco a poco va dando detalles para que el público entienda su personalidad. Nació en 1958 en La Coruña y siendo solo una niña se mudó a Asturias. Según ha contado, su infancia no fue convencional porque se crio con dos padres. «El biológico y otro», cuenta en ‘Mi casa es la tuya’.

Hace un tiempo se emitió un documental que pretendía hacer un repaso de la trayectoria personal de Luz y la artista dio más detalles. «Desde los 8 años, en mi casa había dos hombres y mi madre. Que, por otro lado, para mi padre, Máximo fue su mejor amigo. O sea, un lío». Máximo era el otro padre de la cantante. Algo que ahora recuerda con cariño, pero en su momento le costó mucho asumir.

Luz tenía dos padres y una madre

Luz Casal sé sinceró sobre este asunto, a pesar de que siempre ha sido bastante discreta. «Hablar de una familia en la que hay tres padres todo el tiempo no era ni es especialmente común», empieza diciendo. Más adelante se dio cuenta de que no debía prestar atención a los comentarios de la gente y dejó de sufrir por este asunto. «Tenía muchos sentimientos duros y negativos contra mis padres», reconoce. No obstante, los años le han hecho darse cuenta de que su infancia fue verdaderamente feliz.

Las dos pérdidas que más le marcaron

El padre biológico de Luz falleció en 1995 y este suceso le provocó tal impacto que tuvo que aparcar su profesión para poder vivir el duelo y no tener problemas a largo plazo. Tiempo después, en 2018, falleció su madre y fue entonces cuando se dio cuenta de lo mucho que necesitaba a su familia. «Ella me enseñó varios porqués fundamentales en mi vida», declaró en el país. Máximo, su tercer padre, también murió hace un tiempo, así que la cantante se ha quedado huérfana.