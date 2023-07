La mítica Luz Casal brilla con luz propia en Es Jardí de Calvià

La cantante gallega, Luz Casal, es una de las artistas españolas con mayor éxito internacional y ayer quedó patente en Calvià. La considerada pionera del rock español no dejó indiferente a nadie en Es Jardí, donde tuvo la oportunidad de presentar su álbum más personal y autobiográfico, Las ventanas de mi alma. Casal estuvo entregada al público mallorquín de principio a fin. La artista manifestó en el escenario: “No es la primera vez que venimos a Mallorca, pero para nosotros cada vez que venimos es como volver a empezar».

Luz Casal tiene a sus espaldas una dilatada carrera musical y es considerada una de las mejores voces femeninas de España. La estrella gallega no paró de cantar algunos de sus temas más memorables como ‘Entre mis recuerdos’, ‘No me importa nada’ , ‘Un nuevo día brillará’ o incluso ‘Rufino’. Pero hubo una canción que provocó emociones fuertes como es ‘Boig per tu’, un tema que Luz Casal y el público mallorquín interpretaron al unísono.

Pero eso no fue todo en Es Jardí de Calvià. El viernes 30 de junio sonaron canciones mundialmente conocidas y queridas a partes iguales como son las de ABBA. Tras ocho años de trabajo duro, ABBA The New Experience se ha posicionado como una de las bandas musicales que mejor rinden tributo a ABBA y en Calvià hicieron sentir al público como si estuvieran en un concierto de ABBA. .

Por si fuera poco, el grupo trajo su nuevo y emocionante espectáculo llamado “ABBA The New Experience (Evolution)”, en el que llevan más allá los míticos temas de ABBA y donde la experiencia con el público es má intensa.

Por último, el sábado 1 de julio el nuevo jardín mediterráneo disfrutó de una noche de cine en la que se revivieron algunas de las películas más míticas de la historia del cine. La Royal Film Concert Orchestra (RFCO), formada por más de 90 de los mejores profesores y músicos de Europa, tomó el escenario para repasar algunas de las inolvidables composiciones de Ennio Morricone, Hans Zimmer y John Williams.