Un experto pone fecha al fin del matrimonio entre Meghan Markle y el príncipe Harry

El príncipe Harry y Meghan Markle llevan acaparando particulares en los mejores medios desde el inicio de su relación. Se conocieron en 2016 y el romance que iniciaron estuvo cargado de polémica desde el primer momento. Un año después se comprometieron y el 19 de mayo de 2018 organizaron una boda por todo lo alto. En sus apariciones públicas parecen estar muy enamorados, pero cada vez son más los que aseguran que todo es una postura fingida. De hecho un experto en Familia Real ha roto su silencio y asegurado que dentro de unos años los duques de Sussex confirmarán su divorcio.

Harry y Meghan han incomodado a la Casa Real británica. Cada vez están más expuestos y el príncipe no quiere quedarse callado, por eso da su versión de todos los escándalos que le han salpicado, pero intenta no hablar de su supuesta crisis con Markle. Se ha llegado a decir el matrimonio vive en casa separadas y que está guardando las formas para no tener problemas con los medios. No obstante, fuentes cercanas insisten en que están igual de enamorados que siempre, a pesar de que han tenido problemas. Entonces, ¿en qué se basa Graydon Carter para hablar de divorcio?

Graydon Carter, experto en Casa Real, lanza su teoría

Graydon Carter fue editor de la revista ‘Vanity Fair’ entre 1992 y 2017. Con el paso del tiempo se ha especializado en la Familia Real británica y asegura que los duques de Sussex no tardarán demasiado en emprender aventuras distintas. Considera que Meghan Markle ya ha conseguido todo lo que estaba buscando, por eso declara: «Yo mediría la duración de ese matrimonio en años en lugar que en décadas».

Graydon ha escrito un artículo en ‘Sunday Times’ que ha hecho saltar todas las alarmas. A sus 74 años, tiene experiencia suficiente para informar al público desde un punto de vista objetivo. No ha cargado contra Meghan Markle, pero sí considera que la actriz estaba interesada en alcanzar una serie de objetivos que ya están más que cumplidos. «Creo que ha estado orbitando alrededor del pobre Harry y ha conseguido todo lo que se proponía: notoriedad, dinero y un título», comenta al respecto.

El próximo paso de Meghan Markle

El experto considera que Meghan Markle ha iniciado su propia trayectoria mediática. Tanto es así que el príncipe Harry ha dejado de hablar tanto de ella, a pesar de que sigue guardando las apariencias porque sabe que el tema suscita mucho interés. Graydon está convencido de que el próximo paso de Meghan es protagonizar un reality. Siempre se ha sentido muy cómoda delante de las cámaras y supuestamente quiere retomar su vieja profesión. «Si hubiese un programa como ‘The Real Housewives of Montecito’ en proceso, ella sería una apuesta segura», afirma.

Un divorcio millonario

Los rumores llevan tiempo sonando con fuerza y cada periodista tiene una versión diferente. No es lo mismo leer la prensa americana que escuchar informaciones procedentes de Inglaterra, pero todas las fuentes tienen el mismo denominador común. Todos los expertos aseguran que el supuesto divorcio dejaría en una posición privilegiada a Meghan Markle. Hay mucho dinero en juego y ese sería uno de los motivos por los que las negociaciones están siendo tan lentas.