El príncipe Enrique toma una drástica decisión y desafía a Meghan Markle

Desde que el rey Carlos III de Inglaterra tomara la decisión de que los duques de Sussex no pudieran disponer de la que fue su residencia en el Reino Unido, Frogmore Cottage, el príncipe Enrique no ha dejado de tener en mente la idea de buscar una nueva propiedad en el Reino Unido que sirva como base de operaciones para la pareja en sus posibles viajes al país y a otros puntos de Europa. Una cuestión que se ha acrecentado desde que el pasado mes de septiembre Enrique se encontrara con la negativa por parte de la secretaría del monarca para poder pernoctar en alguna de las residencias oficiales de Londres o sus inmediaciones.

Meghan Markle y el príncipe Enrique durante un viaje / Gtres

Tal como se informó entonces, el duque de Sussex se puso en contacto con el jefe de gabinete del Rey para poder pasar una noche en una de las residencias institucionales, dado que tenía un compromiso en Londres. Sin embargo, se le confirmó que no era posible atender su petición, porque el personal estaba desplazado en Escocia. No obstante, se le ofreció la posibilidad de trasladarse al Castillo de Balmoral, donde el príncipe podría haber tenido un encuentro con su padre. Enrique se negó y prefirió marcharse a un hotel, alegando que no tenía tiempo y que tenía una agenda muy ajetreada.

Una situación que ha tensado aún más las relaciones con el monarca y que ha llevado al duque de Sussex a plantearse la necesidad de contar con una propiedad permanente en Londres, a pesar de que es consciente de que no va a tener protección oficial por no ser miembro de ‘La Firma’ ni estar en un recinto ‘asegurado’.

Pese a todo, fuentes cercanas al duque de Sussex aseguran que el príncipe insiste en que necesita una casa en Reino Unido, sobre todo, para las actividades que aún mantiene en el país. Una decisión que, por cierto, no es muy del agrado de su esposa, que no tiene intención de regresar a Londres salvo que sea algo absolutamente necesario.

El príncipe Enrique durante la entrega de unos premios en Londres. / Gtres

Según ha podido saber la revista OK! por alguien cercano a la pareja, hay cierta división entre Meghan Markle y Enrique, aunque el príncipe está absolutamente decidido a seguir adelante, a pesar de la oposición de su mujer. Asimismo, pese a la última experiencia, el duque de Sussex no descarta solicitar puntualmente al Rey el uso de un apartamento en St. James o en Kensington -dado que Enrique sigue siendo uno de los Consejeros de Estado-, pero el príncipe quiere una casa en propiedad, de la que no tenga que dar explicaciones.

Por el momento no se tiene más información sobre esta cuestión, pero todo apunta a que, aunque intente no visitar Reino Unido, a Meghan Markle no le va a quedar otro remedio que transigir con la decisión de su marido que, por otra parte, ha sido interpretada por muchos como una muestra clara de que Enrique no solo no quiere desvincularse de sus raíces, sino que, además, está dispuesto a acercar posturas con Windsor. El tiempo dirá.