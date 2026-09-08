Pasar más de tres décadas en las Fuerzas de Autodefensa de Japón podría parecer el camino hacia una jubilación relativamente tranquila. Para un antiguo militar japonés de 61 años, sin embargo, la realidad ha sido bastante distinta. Después de retirarse del Ejército a los 54 años, continúa trabajando en la limpieza de un ferry y algunos días tiene que encargarse de los platos utilizados por entre 600 y 700 pasajeros.

El hombre contó que lleva ocho años trabajando para una empresa dedicada a la limpieza de barcos y que todavía no recibe su pensión. Calcula, además, que cuando pueda cobrarla rondará los 70.000 yenes mensuales, unos 390 euros al cambio de referencia del Banco Central Europeo del 8 de septiembre de 2026. Eso sí, él mismo reconoce que todavía no conoce la cantidad definitiva.

De militar a lavar platos para cientos de pasajeros

El protagonista entró en las Fuerzas Terrestres de Autodefensa de Japón con 19 años y permaneció allí hasta los 54. La jubilación relativamente temprana no es algo extraño entre los militares japoneses, ya que determinadas categorías de las Fuerzas de Autodefensa tienen edades de retiro inferiores a las habituales en otras profesiones. El propio Ministerio de Defensa mantiene actualmente edades de jubilación que parten de los 55 años para algunos rangos.

Después buscó otro empleo y terminó en una empresa que limpia ferris. Su descripción del trabajo da una idea bastante clara del desgaste. Cuando desembarcan los pasajeros, explica, puede tocar lavar uno por uno los platos utilizados por 600 o 700 personas antes de pasarlos por el lavavajillas para completar el proceso de limpieza. «Parece que me voy a volver loco», llegó a explicar al describir la cantidad.

El problema con la pensión tiene un matiz importante

El hombre asegura que cuando cumplió 60 años acudió a tramitar la pensión y descubrió que necesitaba documentación relacionada con el seguro de empleo. Según su versión, su empresa no había realizado correctamente esa cobertura y aquello terminó impidiéndole completar el trámite que esperaba realizar.

Aquí conviene frenar un momento. Las normas oficiales de la Japan Pension Service indican que quienes solicitan determinadas pensiones de empleados antes de los 65 años deben acreditar su situación en el seguro de empleo. Si falta el certificado, se puede pedir una nueva copia en la oficina pública de empleo o presentar determinados documentos alternativos. Por tanto, no puede afirmarse de forma general que una empresa que no haya pagado ese seguro provoque automáticamente la pérdida definitiva de la pensión.

Hay otro detalle todavía más relevante. La pensión ordinaria japonesa de vejez se recibe, como regla general, a partir de los 65 años. La modalidad especial anterior a esa edad está reservada, en el caso de los hombres, a quienes nacieron el 1 de abril de 1961 o antes. Un hombre que tenía 61 años en 2025 habría nacido después de esa fecha, así que su afirmación de que debía empezar a cobrar automáticamente a los 60 no encaja con las reglas generales actuales, salvo que concurriera alguna circunstancia particular que no aparece explicada en la entrevista.

Una jubilación que obliga a seguir trabajando

El antiguo militar tampoco espera una pensión especialmente elevada. Dice haber aportado alrededor de 10 millones de yenes durante su vida laboral, pero calcula su futura prestación comparándola con la de antiguos compañeros y piensa que podría quedarse alrededor de esos 70.000 yenes mensuales.

Por ahora su solución es seguir trabajando. Tras una carrera militar que comenzó siendo prácticamente un adolescente, su jubilación no ha significado precisamente dejar de madrugar ni vivir sin obligaciones. De hecho, cuenta que mantiene la costumbre de levantarse alrededor de las tres de la mañana y pretende continuar trabajando y ahorrando mientras físicamente pueda hacerlo.